Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 07.29 WIB

Jelang Hadapi Madura United, PSIM Yogyakarta Pilih Bertahan di Surabaya

PSIM Yogyakarta bersiap hadapi Madura United. (PSIM) - Image

PSIM Yogyakarta bersiap hadapi Madura United. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memilih menetap di Surabaya setelah menjalani laga pekan kedua BRI Super League 2026/27 menghadapi Persebaya, Minggu (13/9) malam.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United FC.

PSIM dijadwalkan bertandang ke markas Madura United pada Jumat (18/9).

Dengan waktu persiapan yang cukup terbatas, manajemen dan tim pelatih menilai bertahan di Surabaya menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan kembali ke Yogyakarta.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan, keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan yang cukup menguras tenaga melawan Persebaya.

“Manajemen dan tim pelatih telah sepakat untuk menetap di Surabaya demi mencegah kelelahan pemain akibat perjalanan. Setelah menjalani pertandingan yang ketat melawan Persebaya, para pemain sangat membutuhkan waktu istirahat yang cukup,” ujar Iksan.

Menurutnya, perjalanan kembali ke Yogyakarta dalam waktu singkat justru berpotensi menambah beban fisik pemain.

Setelah itu, skuad masih harus kembali melakukan perjalanan menuju Pamekasan untuk menghadapi Madura United.

Karena itu, PSIM memilih memanfaatkan waktu di Surabaya untuk melakukan pemulihan sekaligus mempersiapkan pertandingan berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Drama Gol Tunggal, Persebaya Lukai PSIM Lewat Kerja Keras Bersama - Image
Sepak Bola Indonesia

Drama Gol Tunggal, Persebaya Lukai PSIM Lewat Kerja Keras Bersama

Selasa, 15 September 2026 | 15.26 WIB

Persebaya Surabaya Kalahkan PSIM Yogyakarta, Ramadhan Sananta: Terima Kasih Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Kalahkan PSIM Yogyakarta, Ramadhan Sananta: Terima Kasih Bonek

Selasa, 15 September 2026 | 03.10 WIB

Alex Martins Comeback Manis, Bawa Persebaya Menang atas PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Alex Martins Comeback Manis, Bawa Persebaya Menang atas PSIM

Senin, 14 September 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore