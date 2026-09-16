Jelang Hadapi Madura United, PSIM Yogyakarta Pilih Bertahan di Surabaya

PSIM Yogyakarta bersiap hadapi Madura United. (PSIM)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memilih menetap di Surabaya setelah menjalani laga pekan kedua BRI Super League 2026/27 menghadapi Persebaya, Minggu (13/9) malam.
Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United FC.
PSIM dijadwalkan bertandang ke markas Madura United pada Jumat (18/9).
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Dengan waktu persiapan yang cukup terbatas, manajemen dan tim pelatih menilai bertahan di Surabaya menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan kembali ke Yogyakarta.
Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan, keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan yang cukup menguras tenaga melawan Persebaya.
“Manajemen dan tim pelatih telah sepakat untuk menetap di Surabaya demi mencegah kelelahan pemain akibat perjalanan. Setelah menjalani pertandingan yang ketat melawan Persebaya, para pemain sangat membutuhkan waktu istirahat yang cukup,” ujar Iksan.
Menurutnya, perjalanan kembali ke Yogyakarta dalam waktu singkat justru berpotensi menambah beban fisik pemain.
Setelah itu, skuad masih harus kembali melakukan perjalanan menuju Pamekasan untuk menghadapi Madura United.
Karena itu, PSIM memilih memanfaatkan waktu di Surabaya untuk melakukan pemulihan sekaligus mempersiapkan pertandingan berikutnya.
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