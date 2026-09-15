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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 15.26 WIB

Drama Gol Tunggal, Persebaya Lukai PSIM Lewat Kerja Keras Bersama

Bek kiri Persebaya Jefferson Silva. (Persebaya) - Image

Bek kiri Persebaya Jefferson Silva. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil mengawali pertandingan kandang musim ini dengan hasil positif. 

Green Force mengamankan tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9). Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak Alex Martins pada menit ke-81.

Bek Persebaya, Jefferson Silva, menilai kemenangan tersebut layak didapatkan timnya. Menurut pemain asal Brasil itu, hasil positif tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung.

Secara statistik, Persebaya memang kalah dalam penguasaan bola. PSIM tercatat menguasai 61 persen permainan, sedangkan Persebaya hanya 39 persen.

Namun, Green Force mampu tampil lebih efektif dalam memberikan tekanan. Persebaya tercatat melepaskan delapan tembakan sepanjang pertandingan dan akhirnya berhasil menemukan gol kemenangan melalui Alex Martins.

Usai pertandingan, Jefferson memberikan apresiasi terhadap perjuangan rekan-rekannya yang tetap menjaga semangat hingga laga berakhir.

“Saya pikir tim pantas mendapatkan hasil ini. Selamat untuk seluruh tim karena kami sudah bekerja dengan sangat baik sepanjang pekan ini,” ujar Jefferson dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Jefferson berharap energi positif dari kemenangan atas PSIM dapat dipertahankan seluruh pemain.

Editor: Edi Yulianto
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