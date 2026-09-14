Alex Martins Comeback Manis, Bawa Persebaya Menang atas PSIM

JawaPos.com - Alex Martins mencatatkan comeback manis. Pascacedera, bomber asal Brasil itu menjadi penentu kemenangan perdana Persebaya Surabaya musim ini.

Momen itu terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tadi malam. Golnya pada menit ke-81 membuat Green Force menang 1-0 atas tamunya, PSIM Jogjakarta.

Gol itu terjadi setelah PSIM bermain dengan 10 orang. Sebab, pemain PSIM Adrian Puzicky mendapat kartu merah pada menit ke-49. Kondisi itu membuat Green Force terus menggempur pertahanan Laskar Mataram.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memuji penampilan Alex.

"Alex tampil dalam kondisi yang tidak 100 persen. Itu terlihat di menit akhir, performanya menurun. Namun, kami butuh pemain seperti dia. Dia adalah striker yang sangat bagus," katanya dalam sesi konferensi pers seusai laga.

Bagi Tavares, timnya layak untuk menang. Sebab, mereka memang tampil lebih agresif, terutama setelah PSIM bermain dengan 10 orang.

"Kami punya lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Kami juga punya keinginan lebih besar untuk menang," terang pelatih asal Portugal itu.

Bagi Persebaya, kemenangan itu sangat penting. Sebab, mereka akhirnya berhasil melakukan revans. Pada laga pembuka Super League musim lalu, Persebaya kalah 1-0 dari PSIM di Stadion GBT.