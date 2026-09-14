Persebaya Surabaya Kalahkan PSIM Yogyakarta, Ramadhan Sananta: Terima Kasih Bonek

JawaPos.com - Persebaya Surabaya meraih kemenangan pertamanya setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di pekan kedua Super League.

Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Setelah bermain imbang di babak pertama, Persebaya berhasil memanfaatkan keunggulan pemain saat PSIM bermain dengan 10 orang di babak kedua.

Alex Martins sukses mencetak gol pada menit ke-81 dan memastikan kemenangan Green Force.

Ramadhan Sananta: Terima kasih Bonek Penyerang baru Persebaya Surabaya, Ramadhan Sananta merasa senang dengan kemenangan perdana timnya.

Dia juga berterima kasih kepada dukungan 15 ribu Bonek dan Bonita di GBT.

"3 points at home. Terima kasih untuk support kalian. Selalu bersama, selalu berjuang," tulis Ramadhan Sananta di Instagram.

Ramadhan Sananta butuh waktu tunjukkan ketajaman Bernardo Tavares memainkan Ramadhan Sananta sebagai penyerang utama, bermain selama 64 menit dan digantikan Saddil Ramdani.