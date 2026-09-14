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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 05.05 WIB

Strategi Bernardo Tavares Bikin Persebaya Seimbang, Risto Mitrevski Jadi Gelandang Bertahan

Pemain Persebaya Surabaya Risto Mitrevski. (Persebaya) - Image

Pemain Persebaya Surabaya Risto Mitrevski. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Gol Alex Martins menjadi penentu kemenangan Persebaya.

Namun, ada keputusan taktik Bernardo Tavares yang turut berperan dalam keberhasilan Bajul Ijo menjaga keseimbangan permainan sepanjang pertandingan.

Salah satunya adalah perubahan posisi Risto Mitrevski.

Pemain tersebut dimainkan sebagai gelandang bertahan, sementara Walber Motta dipercaya berduet dengan Yuran Fernandes di lini belakang.

Keputusan tersebut dibuat Bernardo untuk menyesuaikan permainan Persebaya dengan karakter PSIM.

Menurut pelatih asal Portugal itu, memainkan Risto sebagai gelandang bertahan bukan berarti timnya menerapkan pendekatan defensif.

"Musim lalu saya juga sempat menempatkan Risto di posisi itu pada beberapa pertandingan. Kami tahu posisinya, dan fakta bahwa Risto bermain sebagai gelandang bertahan bukan berarti kami bermain defensif," kata Bernardo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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