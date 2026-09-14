Strategi Bernardo Tavares Bikin Persebaya Seimbang, Risto Mitrevski Jadi Gelandang Bertahan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Gol Alex Martins menjadi penentu kemenangan Persebaya.

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Namun, ada keputusan taktik Bernardo Tavares yang turut berperan dalam keberhasilan Bajul Ijo menjaga keseimbangan permainan sepanjang pertandingan.

Salah satunya adalah perubahan posisi Risto Mitrevski.

Pemain tersebut dimainkan sebagai gelandang bertahan, sementara Walber Motta dipercaya berduet dengan Yuran Fernandes di lini belakang.

Keputusan tersebut dibuat Bernardo untuk menyesuaikan permainan Persebaya dengan karakter PSIM.

Menurut pelatih asal Portugal itu, memainkan Risto sebagai gelandang bertahan bukan berarti timnya menerapkan pendekatan defensif.