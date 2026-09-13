Alex Martins Bawa Persebaya Raih Kemenangan Perdana di Super League Musim 2026/2027

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya meraih tiga poin perdana di Super League 2026/2027. Tampil di hadapan Bonek dan Bonita pada laga home perdana di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9), Green Force menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta.
Alex Martins menjadi pahlawan kemenangan Persebaya. Penyerang asal Brasil tersebut mencetak gol semata wayang pada menit ke-74 sekaligus memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berjalan cukup ketat.
Persebaya langsung melakukan perubahan pada awal babak kedua. Pelatih Bernardo Tavares memasukkan Toni Firmansyah dan Alex Martins untuk menggantikan Rachmat Irianto serta Yann Mabella. Perubahan tersebut membuat permainan tuan rumah semakin agresif.
PSIM justru mendapat kesempatan lebih dahulu. Pada menit ke-48, Ernando Ari kembali menunjukkan ketenangannya di bawah mistar dengan mengamankan ancaman dari pemain tim tamu.
Satu menit kemudian, situasi berubah. PSIM harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu gelandangnya mendapat kartu merah akibat pelanggaran terhadap Toni Firmansyah.
Keunggulan jumlah pemain membuat Persebaya semakin berani menekan. Sejumlah peluang mulai diciptakan meski belum ada yang berujung gol.
Risto Mitrevski sempat mendapat kesempatan melalui tendangan bebas pada menit ke-51. Namun, bola hasil sepakannya masih melambung di atas mistar.
Persebaya terus bersabar membangun serangan menghadapi pertahanan PSIM yang semakin rapat. Francisco Rivera kemudian mencoba peruntungannya melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-60, tetapi bola masih melenceng tipis.
Tavares kembali melakukan pergantian pemain semenit berselang. Risto Mitrevski dan Ramadhan Sananta ditarik keluar untuk memberi kesempatan kepada Gledson Paixao dan Saddil Ramdani.
Alex Martins hampir membuka keunggulan pada menit ke-62. Berdiri cukup bebas untuk menyambut bola dengan sundulan, upayanya justru melebar dari gawang PSIM.
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