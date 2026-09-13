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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 14 September 2026 | 01.48 WIB

Starting Elevan Persebaya vs PSIM: Saddil Cadangan, Sananta Main sejak Awal

Saddil Ramdani menjadi pemain cadangan daam laga Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta. (I.League) - Image

Saddil Ramdani menjadi pemain cadangan daam laga Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta. (I.League)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Bernardo Tavares menurunkan Ramadhan Sananta, Yann Mabella, dan Miguel Pereira sebagai trio lini depan untuk memburu tiga poin di kandang.


Bernardo Tavares Andalkan Yuran Fernandes

Persebaya Surabaya tampil dengan Ernando Ari sebagai penjaga gawang utama dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta. Di depan Ernando, Bernardo Tavares memasang Catur Pamungkas, Yuran Fernandes, Jefferson Silva, dan Welber Mota untuk membentuk barisan pertahanan.

Francisco Rivera kembali memegang peran penting di lini tengah sekaligus dipercaya menjadi kapten Green Force. Pemain asal Meksiko tersebut akan bekerja bersama Risto Mitrevski dan Rachmat Irianto untuk mengatur distribusi bola serta membangun serangan Persebaya Surabaya.

Sektor depan menjadi salah satu perhatian utama dalam susunan pemain Persebaya Surabaya.
Ramadhan Sananta dipercaya sebagai salah satu ujung tombak bersama Yann Mabella dan Miguel Pereira untuk memberikan ancaman kepada pertahanan PSIM Yogyakarta sejak menit pertama.

Keputusan menarik terlihat dari bangku cadangan Persebaya Surabaya. Saddil Ramdani belum dipercaya tampil sebagai starter dan masuk daftar pemain pengganti bersama sejumlah nama seperti Malik Risaldi, Toni Firmansyah, Koko Ari Araya, hingga Alex Martins.


PSIM Yogyakarta Turunkan Trio Kreatif

PSIM Yogyakarta juga membawa komposisi utama untuk menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Jean-Paul van Gastel menempatkan Cahya Supriadi sebagai kiper utama dengan Franco Ramos, Jop van der Avert, Ondrej Rudzan, dan Rio Hardiawan mengisi barisan pertahanan.

Franco Ramos tidak hanya bertugas mengawal lini belakang, tetapi juga mengenakan ban kapten PSIM Yogyakarta. Bek tersebut akan menjadi salah satu pemain penting Laskar Mataram untuk meredam agresivitas lini serang tuan rumah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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