Tekad Catur: Bawa Persebaya Menang atas PSIM untuk Bahagiakan Bonek dan Bonita!

JawaPos.com - Bek Persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, punya tekad khusus menyambut home game perdana di Super League 2026/2027.

Pemain binaan Persebaya itu ingin membawa Green Force meraih kemenangan sekaligus mempersembahkan tiga poin untuk Bonek dan Bonita yang akan memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tempat laga tersebut dihelat.

Persebaya akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027, Minggu (13/9). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk meraih kemenangan perdana setelah pada laga pembuka harus berbagi poin dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Bagi Catur, bermain di hadapan Bonek dan Bonita selalu memberikan energi tersendiri. Karena itu, ia bersama rekan-rekannya ingin membayar dukungan tersebut dengan penampilan terbaik di atas lapangan.

“Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat baik. Semua pemain sudah memberikan yang terbaik selama latihan dan menjalankan apa yang diminta oleh pelatih. Kami tentu ingin menunjukkan hasil dari persiapan tersebut saat pertandingan nanti,” ujar Catur dalam konferensi pers jelang pertandingan, Sabtu (12/9).

Bek asal Mojokerto itu menambahkan, seluruh pemain kini sudah mengalihkan fokus sepenuhnya kepada pertandingan melawan PSIM. Ia menyadari lawan yang dihadapi memiliki kualitas dan berpotensi menyulitkan Persebaya sepanjang pertandingan.

“Kami sudah fokus untuk pertandingan besok. Kami tahu PSIM adalah tim yang cukup sulit untuk dikalahkan, tetapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik sejak awal sampai akhir pertandingan. Kami ingin bekerja keras bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan,” jelas pemain berusia 27 tahun tersebut.