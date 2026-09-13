Prediksi Skor Persebaya vs PSIM di BRI Super League: Green Force Bidik Kemenangan Perdana

Saddil Ramdani masih dipantau Bernardo Tavares sebelum memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) malam WIB.
Duel Persebaya vs PSIM menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana pada musim ini. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan streaming Vidio.
Persebaya mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara FC.
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Bajul Ijo sebenarnya tampil cukup menjanjikan pada babak pertama, tetapi performa mereka menurun setelah turun minum.
Tim asuhan Bernardo Tavares lebih banyak berada dalam tekanan pada paruh kedua pertandingan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki Persebaya sebelum menghadapi PSIM.
Selain persoalan konsistensi permainan, Persebaya juga perlu meningkatkan kreativitas di lini depan. Dalam pertandingan melawan Bhayangkara FC, mereka hanya menghasilkan 11 percobaan tembakan.
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Meski demikian, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Persebaya. Bajul Ijo memiliki kesempatan untuk tampil lebih agresif sejak awal demi mengamankan tiga poin pertama.
Kehadiran Saddil Ramdani juga memberikan opsi tambahan bagi sektor penyerangan Persebaya. Pemain berusia 27 tahun tersebut diprediksi dapat langsung mendapat tempat di lini depan dan menambah variasi serangan tim tuan rumah.
Saddil memiliki kemampuan bermain melebar maupun menusuk ke area pertahanan lawan. Kehadirannya diharapkan membuat lini serang Persebaya lebih dinamis dan tidak mudah dibaca pertahanan PSIM.
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