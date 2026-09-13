Tak Ingin Persebaya Kalah Lagi di Kandang Lawan PSIM, Tavares Minta Pemainnya Fokus sampai Akhir

JawaPos.com - Persebaya membidik kemenangan perdana di Super League 2026/2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9), Bernardo Tavares meminta pasukannya tidak melupakan pengalaman pahit saat menghadapi lawan yang sama musim lalu.

Persebaya pernah dibuat bertekuk lutut di hadapan Bonek dan Bonita. Musim lalu, Green Force harus mengakui keunggulan PSIM dengan skor tipis 0-1 di GBT. Kekalahan tersebut terjadi setelah Persebaya kebobolan pada menit-menit akhir pertandingan.

Pengalaman itu masih melekat bagi sebagian pemain yang berada di skuad musim lalu. Coach Tavares ingin memori tersebut menjadi pengingat agar para pemain tampil lebih siap, fokus, dan memiliki determinasi sejak awal pertandingan.

“Kami masih ingat bahwa musim lalu mereka berhasil mengalahkan kami dengan skor 1-0. Para pemain yang ada sejak musim lalu tentu masih mengingat pertandingan pertama di GBT. Saat itu kami kehilangan tiga poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir. Kami tidak boleh melupakan pengalaman tersebut,” ujar Coach Tavares dalam konferensi pers.

Pelatih asal Portugal itu juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan PSIM. Pada pertandingan pembuka musim ini, Laskar Mataram mampu mencuri satu poin dari kandang Persita Tangerang setelah bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa PSIM datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri. Coach Tavares melihat tim asuhan pelatih asal Belanda, Jean-Paul Van Gastel, memiliki kualitas dan kemampuan untuk menyulitkan Persebaya.