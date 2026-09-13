Laga Tandang Perdana PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Kembali Bidik Kemenangan atas Persebaya

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai memusatkan perhatian untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan tersebut menjadi laga tandang perdana PSIM pada musim ini. Setelah hanya bermain imbang 1-1 ketika menjamu Persita Tangerang pada pekan pertama, Laskar Mataram bertekad membawa pulang hasil lebih baik dari Surabaya.
Pada pertandingan sebelumnya yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, PSIM harus puas berbagi angka dengan Persita. Hasil tersebut membuat tim besutan Jean-Paul van Gastel ingin segera meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi musim ini.
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Van Gastel menyambut antusias kesempatan membawa timnya kembali bermain di Surabaya. Pelatih asal Belanda tersebut juga menilai pertandingan di markas Persebaya menjadi tantangan menarik bagi PSIM.
“Ini adalah pertandingan bagus untuk mengawali kembali laga tandang pertama kami di Surabaya, sama seperti musim lalu,” ujar Van Gastel, Sabtu (12/9).
Persiapan PSIM menuju pertandingan juga berjalan dengan baik. Van Gastel memastikan para pemain telah menjalani latihan intensif untuk menghadapi kekuatan Persebaya.
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Atmosfer pertandingan dengan dukungan ribuan suporter di Stadion GBT justru menjadi motivasi tersendiri bagi skuadnya.
“Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar, saya sangat antusias berada di sini, persiapan kami sejauh ini juga cukup baik,” katanya.
PSIM memiliki modal berupa kenangan manis dari pertemuan terakhir di GBT. Pada laga pembuka musim 2025/26, Laskar Mataram sukses menundukkan Persebaya dengan skor 1-0. Ezequiel Vidal menjadi penentu kemenangan PSIM melalui sundulannya.
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