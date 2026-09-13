Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Laga Tandang Perdana PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Kembali Bidik Kemenangan atas Persebaya

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel. (Istimewa) - Image

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai memusatkan perhatian untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi laga tandang perdana PSIM pada musim ini. Setelah hanya bermain imbang 1-1 ketika menjamu Persita Tangerang pada pekan pertama, Laskar Mataram bertekad membawa pulang hasil lebih baik dari Surabaya.

Pada pertandingan sebelumnya yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, PSIM harus puas berbagi angka dengan Persita. Hasil tersebut membuat tim besutan Jean-Paul van Gastel ingin segera meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi musim ini.

Van Gastel menyambut antusias kesempatan membawa timnya kembali bermain di Surabaya. Pelatih asal Belanda tersebut juga menilai pertandingan di markas Persebaya menjadi tantangan menarik bagi PSIM.

“Ini adalah pertandingan bagus untuk mengawali kembali laga tandang pertama kami di Surabaya, sama seperti musim lalu,” ujar Van Gastel, Sabtu (12/9).

Persiapan PSIM menuju pertandingan juga berjalan dengan baik. Van Gastel memastikan para pemain telah menjalani latihan intensif untuk menghadapi kekuatan Persebaya.

Atmosfer pertandingan dengan dukungan ribuan suporter di Stadion GBT justru menjadi motivasi tersendiri bagi skuadnya.

“Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar, saya sangat antusias berada di sini, persiapan kami sejauh ini juga cukup baik,” katanya.

PSIM memiliki modal berupa kenangan manis dari pertemuan terakhir di GBT. Pada laga pembuka musim 2025/26, Laskar Mataram sukses menundukkan Persebaya dengan skor 1-0. Ezequiel Vidal menjadi penentu kemenangan PSIM melalui sundulannya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persebaya vs PSIM di Super League: Kans Green Force Pesta Gol di Gelora Bung Tomo! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM di Super League: Kans Green Force Pesta Gol di Gelora Bung Tomo!

Minggu, 13 September 2026 | 14.04 WIB

Jean-Paul van Gastel Tak Goyah Hadapi Teror Bonek! PSIM Siap Kejutkan Persebaya Surabaya Lagi - Image
Sepak Bola Indonesia

Jean-Paul van Gastel Tak Goyah Hadapi Teror Bonek! PSIM Siap Kejutkan Persebaya Surabaya Lagi

Minggu, 13 September 2026 | 13.58 WIB

Bernardo Tavares Tak Ingin Mimpi Buruk Terulang! Waspada Ledakan PSIM di Kandang Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Tak Ingin Mimpi Buruk Terulang! Waspada Ledakan PSIM di Kandang Persebaya

Minggu, 13 September 2026 | 13.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore