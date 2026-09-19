Jelang Derby Mataram, Pieter Huistra Ingatkan Rivalitas PSS Sleman dan PSIM Tetap Sportif

JawaPos.com - Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengingatkan bahwa persaingan di sepak bola seharusnya tidak berubah menjadi permusuhan.

Pesan tersebut disampaikan Pieter menyusul pertemuan suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta di Polda DIY, Rabu (16/9).

Pertemuan itu menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian menjelang Derby Mataram.

Menurut Pieter, rivalitas merupakan sesuatu yang wajar dalam sepak bola.

Setiap suporter tentu memiliki kebanggaan terhadap klub yang didukungnya. Hal tersebut justru membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup.

Meski begitu, dia menilai rivalitas tetap harus memiliki batas.

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Dukungan kepada klub masing-masing tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan keributan atau permusuhan.

“Menurut saya, itu sangat bagus. Pada akhirnya, ini semua tentang sepak bola, bukan tentang membuat masalah," ujar dia.