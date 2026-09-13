Jean-Paul van Gastel Tak Goyah Hadapi Teror Bonek! PSIM Siap Kejutkan Persebaya Surabaya Lagi

Jean-Paul van Gastel memimpin PSIM Yogyakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSIM)
JawaPos.com — PSIM Yogyakarta siap menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB, dengan target membawa pulang poin.
Jean-Paul van Gastel tak gentar dengan tekanan ribuan Bonek dan justru menjadikan atmosfer laga tandang perdana Super League 2026/2027 sebagai motivasi bagi PSIM Yogyakarta.
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Jean-Paul van Gastel menyambut antusias pertandingan tandang pertama PSIM Yogyakarta musim ini saat menghadapi Persebaya Surabaya di GBT.
Pelatih asal Belanda tersebut menilai duel di Surabaya menjadi kesempatan bagus bagi timnya untuk kembali menunjukkan kemampuan setelah hanya bermain imbang pada pekan pertama.
“Ini adalah pertandingan bagus untuk mengawali kembali laga tandang pertama kami di Surabaya, sama seperti musim lalu,” ucap Van Gastel, Sabtu (12/9/2026).
Van Gastel juga memastikan persiapan PSIM Yogyakarta berjalan dengan baik melalui latihan intensif sebelum bertolak ke Surabaya.
Kehadiran ribuan suporter Persebaya Surabaya di GBT justru dinilai bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain PSIM Yogyakarta untuk tampil maksimal.
“Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar, saya sangat antusias berada di sini, persiapan kami sejauh ini juga cukup baik,” tegas Van Gastel.
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PSIM Yogyakarta datang dengan misi memperbaiki hasil pada pertandingan perdana Super League 2026/2027.
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