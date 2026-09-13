Bernardo Tavares Tak Ingin Mimpi Buruk Terulang! Waspada Ledakan PSIM di Kandang Persebaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) malam.

Misi tiga poin menjadi penting bagi Green Force setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka, sekaligus untuk menebus kekalahan kandang musim lalu.

Persebaya Surabaya Tak Mau Kesalahan Lama Terulang Persebaya Surabaya memiliki alasan kuat untuk tampil maksimal ketika PSIM Yogyakarta datang ke Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Tim asal Yogyakarta itu pernah memberikan mimpi buruk kepada Green Force dengan mencuri kemenangan 1-0 di kandang Persebaya Surabaya pada musim lalu.

Kekalahan tersebut semakin membekas karena PSIM Yogyakarta mencetak gol kemenangan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir melalui Ezequiel Vidal.

Situasi itu menjadi peringatan bagi Green Force agar tidak kehilangan konsentrasi hingga peluit panjang saat kembali menghadapi lawan yang sama di musim baru.

Pertemuan kali ini juga datang ketika Persebaya Surabaya membutuhkan tambahan tiga poin setelah hasil kurang maksimal pada pekan pertama.

Green Force hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC sehingga kemenangan di kandang menjadi target penting untuk memperbaiki posisi sekaligus membangun momentum awal kompetisi.