Jelang Persebaya vs PSIM, Bernardo Tavares Minta Green Force Belajar dari Kekalahan Musim Lalu

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya belajar dari pengalaman musim lalu. Sebab, PSIM pernah membuat Green Force kehilangan poin di kandang sendiri.
Pada pertemuan musim lalu di GBT, Persebaya harus mengakui keunggulan PSIM dengan skor 0-1.
Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena gol penentu kemenangan Laskar Mataram tercipta pada menit-menit akhir pertandingan.
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Persebaya membidik kemenangan perdana di Super League 2026/2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua.
Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9).
Tavares berharap pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi pemain yang masih berada dalam skuad Persebaya musim ini.
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Dia meminta timnya tampil lebih fokus dan memiliki determinasi sejak pertandingan dimulai.
“Para pemain yang ada sejak musim lalu tentu masih mengingat pertandingan pertama di GBT. Saat itu kami kehilangan tiga poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir. Kami tidak boleh melupakan pengalaman tersebut,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (12/9).
Pelatih asal Portugal itu juga menaruh perhatian terhadap perkembangan PSIM.
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