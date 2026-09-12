Saddil Ramdani Tak Kesulitan Beradaptasi di Persebaya, Siap Debut Hadapi PSIM

Saddil Ramdani mengaku tak kesulitan beradaptasi di Persebaya Surabaya. Winger 27 tahun itu siap menyesuaikan diri sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Saddil Ramdani baru bergabung dengan Persebaya Surabaya. Winger berusia 27 tahun itu menyatakan sama sekali tidak kesulitan untuk beradaptasi.
"Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Itu karena saya berusaha beradaptasi dengan teman-teman secepat mungkin dan mengikuti apa yang menjadi instruksi pelatih," kata Saddil, dikutip dari laman Persebaya.id.
Saddil sudah menjalani latihan perdana bersama Green Force di Lapangan C, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu (9/9). Saddil merasakan atmosfer yang hangat selama latihan tersebut.
"Teman-teman di sini sangat welcome. Saya merasa senang dan tentu menghormati seluruh pelatih, pemain, serta ofisial yang ada di Persebaya. Mereka juga menyambut saya dengan baik," beber pemain pinjaman dari Persib Bandung itu.
Menurutnya, sambutan hangat itu sangat penting. Sebab, hal tersebut bisa menjadi modal penting untuk mendekatkan diri dengan tim.
"Beruntung, teman-teman banyak membantu saya dalam proses adaptasi. Dari pelatih maupun pemain, semuanya memberikan dukungan dan membantu saya memahami program serta instruksi yang diberikan," tuturnya.
Meski nyaman pada latihan perdana, kondisi Saddil masih belum 100 persen.
"Itu karena dua hari sebelumnya saya libur setelah menempuh perjalanan dari Bandung ke Surabaya. Jadi, saya ingin segera mengembalikan kondisi dan menyesuaikan diri dengan intensitas latihan bersama teman-teman," terang pemain asli Raha, Sulawesi Tenggara, tersebut.
Besok (13/9) malam Green Force akan menjalani laga home. Mereka bakal menjamu PSIM Jogjakarta di Stadion GBT, Surabaya. "Semoga proses adaptasi saya bisa berjalan lebih cepat sehingga semakin nyaman bermain bersama tim," pungkas Saddil.
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