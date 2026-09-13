PSIM Bawa 25 Pemain ke Surabaya, Pede Tantang Persebaya di GBT

JawaPos.com — PSIM Yogyakarta bertolak menuju Surabaya untuk menjalani laga tandang perdana pada musim 2026/2027. Laskar Mataram akan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) pukul 19.00 WIB.

PSIM Jogja datang dengan membawa sebagian besar pemain yang tersedia. Sebanyak 25 pemain disiapkan untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung dalam atmosfer panas tersebut.

Manajer PSIM Jogja, Iksan Mahar, memastikan hanya Athaullah Daib yang tidak ikut dalam rombongan menuju Surabaya. Sementara pemain lainnya dibawa untuk memperbesar peluang tim meraih hasil maksimal.

"Kami datang ke Surabaya membawa 25 pemain, hampir semua pemain ikut kecuali Athaullah Daib. Harapannya semoga kami bisa meraih hasil maksimal dan mengulang kemenangan musim lalu," ujar Iksan dilansir PSIM.

Pertandingan melawan Persebaya juga menjadi laga tandang pertama PSIM Jogja pada musim ini. Karena itu, tim asuhan Jean-Paul van Gastel memiliki tekad membuka perjalanan tandang dengan hasil positif.

Pelatih asal Belanda tersebut menyambut antusias pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Van Gastel menilai laga di Surabaya menjadi tantangan menarik bagi timnya, terlebih pertandingan musim lalu juga digelar di tempat yang sama.

"Ya, ini adalah pertandingan bagus untuk mengawali kembali laga tandang pertama kami di Surabaya, sama seperti musim lalu," kata Van Gastel.

Persiapan PSIM Jogja sendiri dilakukan dengan latihan intensif. Van Gastel memastikan timnya berada dalam kondisi siap menghadapi Persebaya.

Selain persiapan teknis, atmosfer GBT yang diperkirakan dipenuhi ribuan suporter juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pelatih. Ia justru melihat situasi tersebut sebagai motivasi tambahan bagi para pemain.