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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 00.52 WIB

Lagoa dan Saddil Belum Pasti Main! Persebaya Surabaya Fokus Soliditas Tim Hadapi PSIM

Saddil Ramdani masih dipantau Bernardo Tavares sebelum memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Saddil Ramdani masih dipantau Bernardo Tavares sebelum memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya belum memastikan Matheus Lagoa dan Saddil Ramdani tampil saat menjamu PSIM Yogyakarta pada home game perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Bernardo Tavares memilih mengutamakan soliditas tim setelah Green Force hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka.

Mengapa Lagoa dan Saddil Belum Pasti Tampil?

Matheus Lagoa dan Saddil Ramdani belum mendapat jaminan masuk skuad utama Persebaya Surabaya karena waktu latihan keduanya lebih sedikit dibandingkan pemain lain.

Bernardo Tavares masih memantau proses adaptasi dua pemain baru tersebut sebelum mengambil keputusan untuk pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

“Menurut saya, dua pemain baru (Matheus Lagoa dan Saddil Ramdani) kita memiliki waktu latihan yang lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan setim lainnya,” ujar Bernardo Tavares, Sabtu (12/9).

Kondisi tersebut membuat keputusan mengenai keterlibatan Lagoa dan Saddil baru akan ditentukan setelah tim menjalani sesi latihan terakhir.

Bernardo menyebut kedua pemain terus berusaha beradaptasi dengan cepat, sementara pemain lain ikut membantu agar proses tersebut berjalan lebih lancar.

“Mereka sedang berusaha melakukan adaptasi dengan cepat, dan rekan-rekan setim yang lain juga berperan penting membantu proses adaptasi itu agar bisa berjalan dengan cepat,” kata Bernardo.

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Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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