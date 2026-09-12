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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 23.42 WIB

Bernardo Tavares Minta Bonek All Out! Persebaya Surabaya Bidik 3 Poin Lawan PSIM Yogyakarta

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita hadir penuh di Stadion Gelora Bung Tomo saat menjamu PSIM Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).

Energi Bonek diharapkan membantu Green Force meraih kemenangan perdana Super League 2026/2027 setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka.

Mengapa Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita datang ke stadion?

Bernardo Tavares menilai dukungan langsung dari tribun dapat memberikan energi tambahan bagi pemain Persebaya Surabaya sepanjang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

Karena itu, pelatih asal Portugal tersebut berharap Bonek dan Bonita memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo sejak awal hingga pertandingan berakhir.

"Saya ingin mengatakan kepada Bonek dan Bonita bahwa sangat penting kalian datang ke stadion, karena kalian sudah menunjukkan antusiasme kepada para pemain sebelumnya,” ujar Bernardo Tavares saat konferensi pers, Sabtu (12/9/2026) di Gelora Bung Tomo.

“Rasanya tentu berbeda ketika kalian datang dan mendukung para pemain, kalian membawa energi ekstra.”

Permintaan tersebut datang menjelang pertandingan kandang pertama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.

Setelah membuka kompetisi dengan hasil 1-1 kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC, Green Force membutuhkan tambahan tiga poin untuk mengangkat posisi sekaligus menjaga momentum di awal musim.

Seberapa sulit PSIM Yogyakarta bagi Persebaya Surabaya?

Bernardo Tavares memperingatkan skuadnya agar tidak menganggap PSIM Yogyakarta sebagai lawan mudah.

Editor: Hendra
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