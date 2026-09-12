Bernardo Tavares Minta Bonek All Out! Persebaya Surabaya Bidik 3 Poin Lawan PSIM Yogyakarta

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita hadir penuh di Stadion Gelora Bung Tomo saat menjamu PSIM Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
Energi Bonek diharapkan membantu Green Force meraih kemenangan perdana Super League 2026/2027 setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka.
Bernardo Tavares menilai dukungan langsung dari tribun dapat memberikan energi tambahan bagi pemain Persebaya Surabaya sepanjang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.
Karena itu, pelatih asal Portugal tersebut berharap Bonek dan Bonita memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo sejak awal hingga pertandingan berakhir.
"Saya ingin mengatakan kepada Bonek dan Bonita bahwa sangat penting kalian datang ke stadion, karena kalian sudah menunjukkan antusiasme kepada para pemain sebelumnya,” ujar Bernardo Tavares saat konferensi pers, Sabtu (12/9/2026) di Gelora Bung Tomo.
“Rasanya tentu berbeda ketika kalian datang dan mendukung para pemain, kalian membawa energi ekstra.”
Permintaan tersebut datang menjelang pertandingan kandang pertama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.
Setelah membuka kompetisi dengan hasil 1-1 kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC, Green Force membutuhkan tambahan tiga poin untuk mengangkat posisi sekaligus menjaga momentum di awal musim.
Bernardo Tavares memperingatkan skuadnya agar tidak menganggap PSIM Yogyakarta sebagai lawan mudah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022