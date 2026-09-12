Alfan Suaib Masih Cedera, Tavares Bidik Kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIM Yogyakarta

Bernardo Tavares ingin mempersembahkan kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIM Yogyakarta untuk Alfan Suaib yang masih cedera. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada home game perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026), sekaligus ingin mempersembahkan tiga poin untuk Alfan Suaib yang masih berkutat dengan cedera dan kembali harus menepi.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan kondisi Alfan menjadi perhatian serius tim menjelang pertandingan.
Pemain muda tersebut dinilai sedang menghadapi periode sulit setelah berulang kali mengalami cedera sejak Tavares tiba di Surabaya pada Januari lalu.
"Kita punya beberapa pemain yang cedera, dan mungkin baru besok pagi kita tahu apakah mereka sudah bisa tersedia atau belum untuk memainkan beberapa menit di pertandingan ini,” ujar Bernardo Tavares, Sabtu (12/9/2026).
Tavares menyebut Alfan Suaib sebagai salah satu pemain yang belum dapat dipastikan kapan kembali bermain.
Situasi tersebut membuat pelatih asal Portugal itu merasa prihatin, apalagi Alfan kembali mengalami cedera setelah sebelumnya menjalani proses pemulihan.
“Saat ini kita memiliki Alfan (Suaib), tapi sayangnya dia mengalami cedera. Saya tidak tahu pasti berapa lama dia harus absen,” kata Tavares.
“Saya sangat sedih, karena sejak Januari saat saya tiba di sini, Alfan adalah pemain yang sangat tidak beruntung; dia pulih dari satu cedera, lalu kembali mendapati cedera lagi.”
Alfan Suaib memang belum kembali memperkuat Persebaya Surabaya sejak musim lalu. Penampilan terakhirnya terjadi pada pekan ke-23 Liga 1 2025/2026 ketika Green Force menghadapi PSM Makassar.
Dalam pertandingan tersebut, Alfan Suaib masih mampu bermain selama 66 menit. Setelah itu, pemain tersebut harus absen hingga musim 2025/2026 berakhir dan belum tampil lagi pada awal Super League 2026/2027.
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