Arief Catur Pamungkas Gaspol Ladeni PSIM, Jaga Atmosfer Angker Kandang Persebaya

Arief Catur Pamungkas siap memberikan penampilan terbaik saat Persebaya Surabaya menjamu PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengincar kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada home game perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026).
Arief Catur Pamungkas menegaskan kesiapan dirinya untuk tampil maksimal demi menjaga kekuatan kandang Green Force sekaligus memberikan hasil terbaik di depan Bonek dan Bonita.
Hasil imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan pembuka menjadi bahan evaluasi Persebaya Surabaya.
Bernardo Tavares bersama staf pelatih terus menggeber persiapan tim agar Green Force mampu tampil lebih solid dan mengamankan tiga poin di GBT.
Arief Catur Pamungkas memastikan dirinya bersama rekan-rekan setim sudah menjalani persiapan maksimal sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta.
Bek Persebaya Surabaya itu berharap kerja keras dalam latihan bisa berbuah hasil positif pada pertandingan kandang pertama musim ini.
"Ya, semua selamat siang. Untuk pertandingan besok, saya dan tim sudah memberikan yang terbaik untuk di latihan,” ujar Arief Catur Pamungkas saat konferensi pers, Sabtu (12/9/2026) di Gelora Bung Tomo.
“Dan untuk besok pertandingan, semoga memberikan hasil yang terbaik untuk awal di home ini.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan tekad pemain 27 tahun itu untuk langsung tancap gas ketika Persebaya Surabaya kembali tampil di hadapan pendukungnya.
Baca Juga:Bernardo Tavares Minta Bonek All Out! Persebaya Surabaya Bidik 3 Poin Lawan PSIM Yogyakarta
Atmosfer GBT diharapkan menjadi tambahan energi bagi Green Force untuk memburu kemenangan setelah hanya membawa pulang satu poin dari laga pembuka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022