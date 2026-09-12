Arief Catur Pamungkas Gaspol Ladeni PSIM, Jaga Atmosfer Angker Kandang Persebaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengincar kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada home game perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026).

Arief Catur Pamungkas menegaskan kesiapan dirinya untuk tampil maksimal demi menjaga kekuatan kandang Green Force sekaligus memberikan hasil terbaik di depan Bonek dan Bonita.

Hasil imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan pembuka menjadi bahan evaluasi Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares bersama staf pelatih terus menggeber persiapan tim agar Green Force mampu tampil lebih solid dan mengamankan tiga poin di GBT.

Arief Catur Siap Berikan yang Terbaik Arief Catur Pamungkas memastikan dirinya bersama rekan-rekan setim sudah menjalani persiapan maksimal sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta.

Bek Persebaya Surabaya itu berharap kerja keras dalam latihan bisa berbuah hasil positif pada pertandingan kandang pertama musim ini.

"Ya, semua selamat siang. Untuk pertandingan besok, saya dan tim sudah memberikan yang terbaik untuk di latihan,” ujar Arief Catur Pamungkas saat konferensi pers, Sabtu (12/9/2026) di Gelora Bung Tomo.

“Dan untuk besok pertandingan, semoga memberikan hasil yang terbaik untuk awal di home ini.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan tekad pemain 27 tahun itu untuk langsung tancap gas ketika Persebaya Surabaya kembali tampil di hadapan pendukungnya.