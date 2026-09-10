Tak Mau Ulangi Kesalahan Musim Lalu! PSIM Jadi Tantangan Persebaya di Laga Kandang Perdana

JawaPos.com - Persebaya Surabaya langsung mengalihkan perhatian ke laga pekan kedua BRI Super League 2026/27. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan pembuka, Bajul Ijo kini bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta.

Pertandingan tersebut menjadi laga kandang pertama Persebaya musim ini. Tim asuhan Bernardo Tavares akan menjamu PSIM di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Namun, persiapan Persebaya tidak berjalan tanpa kendala. Jarak perjalanan yang cukup panjang dari Lampung membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian tim pelatih. Apalagi, beberapa pemain belum berada dalam kondisi terbaik setelah menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi.

Ada pula pemain yang tidak dapat tampil dan harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Situasi tersebut membuat Bernardo Tavares belum dapat menentukan rencana pertandingan secara menyeluruh.

Pelatih asal Portugal itu ingin lebih dulu melihat perkembangan kondisi para pemain sebelum menentukan siapa saja yang bisa diandalkan menghadapi PSIM.

“Sekarang kami perlu melihat kondisi para pemain karena ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen. Beberapa tidak bisa berpartisipasi hari itu dan yang lainnya ditarik keluar karena cedera. Kami akan lihat siapa yang bisa diandalkan, baru kami buat rencana,” tutur Bernardo Tavares.

Waktu pemulihan yang dimiliki Persebaya juga cukup singkat. Karena itu, tim pelatih harus cermat menentukan strategi berdasarkan pemain yang benar-benar siap secara fisik.

Di sisi lain, Bernardo berharap dukungan penuh dari Bonek dan Bonita saat Persebaya menjalani laga kandang pertama. Kehadiran suporter dinilai penting untuk membantu tim menghadapi pertandingan yang diperkirakan tidak mudah.