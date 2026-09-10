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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 13.27 WIB

Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta! Persebaya Surabaya Pantau Kebugaran Pemain Usai Perjalanan Panjang

Pelatih fisik Persebaya Surabaya Diogo Carvalho memantau kondisi kebugaran pemain melalui tes CMJ jelang menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Pelatih fisik Persebaya Surabaya Diogo Carvalho memantau kondisi kebugaran pemain melalui tes CMJ jelang menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya langsung memantau kondisi kebugaran pemain setelah menjalani perjalanan panjang dari Lampung sebagai persiapan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026).

Setelah bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Skuad Green Force kembali berlatih pada Rabu (9/9/2026) dengan fokus utama memastikan pemain siap menghadapi laga berikutnya.

Bagaimana kondisi pemain Persebaya Surabaya setelah laga di Lampung?

Kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya secara umum cukup baik setelah menjalani laga dan perjalanan panjang dari Lampung ke Surabaya.

Pelatih fisik Persebaya Surabaya Diogo Carvalho tetap melakukan pemantauan secara individual karena respons setiap pemain terhadap beban pertandingan dan perjalanan bisa berbeda.

Sebelum memulai sesi latihan di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, seluruh pemain menjalani pemeriksaan body composition dan Countermovement Jump (CMJ).

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah skuad mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari usai bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu (5/9/2026).

"Secara keseluruhan, kondisi fisik pemain cukup baik," jelas Coach Diogo.

“Hasil tes CMJ memberi kami gambaran mengenai kondisi neuromuskular pemain, termasuk bagaimana tubuh mereka merespons pertandingan dan perjalanan panjang dari Lampung.”

Editor: Banu Adikara
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