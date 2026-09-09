Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 9 September 2026 | 13.25 WIB

Sambut Brajamusti dan The Maident di GBT! Panpel Persebaya Ajak Bonek Sebarkan Energi Positif

Bonek dan Bonita diharapkan menyambut Brajamusti dan The Maident dengan energi positif saat PSIM Yogyakarta bertandang ke GBT. (Persebaya) - Image

Bonek dan Bonita diharapkan menyambut Brajamusti dan The Maident dengan energi positif saat PSIM Yogyakarta bertandang ke GBT. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026), dengan kehadiran suporter tamu Brajamusti dan The Maident.

Panitia Pelaksana Persebaya mengajak Bonek dan Bonita menyambut pendukung PSIM dengan energi positif agar laga pekan kedua Super League 2026/27 berlangsung aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghormati.

Mengapa Kedatangan Suporter PSIM ke GBT Jadi Sorotan?

Kedatangan Brajamusti dan The Maident menjadi salah satu momen penting dalam duel Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta di GBT.

Pertandingan pada Minggu (13/9/2026) sekaligus menjadi bagian dari kembalinya kesempatan bagi suporter tim tamu untuk mendampingi klub kesayangannya setelah larangan suporter away dicabut operator kompetisi, I.League.

Kebijakan tersebut membuka kembali ruang bagi suporter untuk mengikuti perjalanan tim, termasuk ketika harus bertandang ke Surabaya.

Panpel Persebaya pun memastikan pendukung PSIM Yogyakarta yang datang ke GBT bakal mendapat sambutan baik selama berada di Kota Pahlawan.

Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menyambut positif rencana kedatangan dua kelompok suporter PSIM tersebut.

Menurutnya, kehadiran Brajamusti dan The Maident dapat menjadi momentum untuk kembali mempererat hubungan antarsuporter setelah adanya pencabutan larangan suporter tandang.

“Kami menyambut baik kedatangan suporter PSIM Yogyakarta, Brajamusti dan The Maident, ke Surabaya,” ujar Ram, Selasa (8/9/2026).

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persita Gagal Menang di Kandang PSIM, Carlos Pena Soroti Tekanan 20 Menit Terakhir - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Gagal Menang di Kandang PSIM, Carlos Pena Soroti Tekanan 20 Menit Terakhir

Senin, 7 September 2026 | 15.28 WIB

97 Tahun PSIM Yogyakarta, Suporter Tegaskan Dukungan dan Harapan untuk Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

97 Tahun PSIM Yogyakarta, Suporter Tegaskan Dukungan dan Harapan untuk Musim Ini

Senin, 7 September 2026 | 14.12 WIB

Cetak Gol di Laga Debutnya, Adrian Purzycki Mulai Nikmati Petualangannya Bersama PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol di Laga Debutnya, Adrian Purzycki Mulai Nikmati Petualangannya Bersama PSIM

Senin, 7 September 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore