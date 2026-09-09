Sambut Brajamusti dan The Maident di GBT! Panpel Persebaya Ajak Bonek Sebarkan Energi Positif

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026), dengan kehadiran suporter tamu Brajamusti dan The Maident.

Panitia Pelaksana Persebaya mengajak Bonek dan Bonita menyambut pendukung PSIM dengan energi positif agar laga pekan kedua Super League 2026/27 berlangsung aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghormati.

Mengapa Kedatangan Suporter PSIM ke GBT Jadi Sorotan? Kedatangan Brajamusti dan The Maident menjadi salah satu momen penting dalam duel Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta di GBT.

Pertandingan pada Minggu (13/9/2026) sekaligus menjadi bagian dari kembalinya kesempatan bagi suporter tim tamu untuk mendampingi klub kesayangannya setelah larangan suporter away dicabut operator kompetisi, I.League.

Kebijakan tersebut membuka kembali ruang bagi suporter untuk mengikuti perjalanan tim, termasuk ketika harus bertandang ke Surabaya.

Panpel Persebaya pun memastikan pendukung PSIM Yogyakarta yang datang ke GBT bakal mendapat sambutan baik selama berada di Kota Pahlawan.

Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menyambut positif rencana kedatangan dua kelompok suporter PSIM tersebut.

Menurutnya, kehadiran Brajamusti dan The Maident dapat menjadi momentum untuk kembali mempererat hubungan antarsuporter setelah adanya pencabutan larangan suporter tandang.