PSIS Semarang Launching Tim dan Jersey Musim 2026/2027, Manajemen Tegaskan Target Kembali ke Liga 1

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memperkenalkan skuad yang akan berlaga di Pegadaian Championship musim 2026/2027. Launching tim dan jersey tersebut digelar di Gedung Radjawali Cultural Center, Kota Semarang, Sabtu (5/9/2026) malam.

Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 21.30 WIB itu dihadiri jajaran manajemen, pemain, ofisial, legenda PSIS, serta suporter Panser Biru dan Snex.

Dalam sambutannya, Kadispora Jawa Tengah Aria Chandra Destianto menyebut sepak bola memiliki peran lebih luas daripada sekadar pertandingan di lapangan.

"Sepakbola bukan hanya cabang olahraga, melainkan ruang kebersamaan, persatuan dan kebanggaan bagi warga masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. PSIS Semarang adalah harga diri dan marwah daerah," katanya.

Sementara itu, Plt Kadispora Kota Semarang Didik Dwi Hartono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan PSIS.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Semarang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemain, pelatih, pengurus dan suporter. Kami mewakili warga Kota Semarang memberikan dukungan penuh, semoga memberikan hasil yang terbaik," ujarnya.

Manajemen PSIS musim ini terdiri dari CEO Datu Nova Fatmawati, COO Fariz Julinar Maurisal, General Manager Wafa Amry, Manager PSIS Krisna Sulistia Handaru, Head of Finance Bram Adhitya, serta Assistant Manager M Reza Handhika.

Reza dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk memiliki satu harapan yang sama.