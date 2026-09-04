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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 18.21 WIB

Dibekali 3 Teknologi Canggih! AZA Hadirkan Player Issue Jersey Persebaya Surabaya 26/27

Player Issue Jersey Persebaya Surabaya 26/27 hadir dengan tiga teknologi canggih dan Player Card eksklusif untuk Bonek dan Bonita. (Persebaya) - Image

Player Issue Jersey Persebaya Surabaya 26/27 hadir dengan tiga teknologi canggih dan Player Card eksklusif untuk Bonek dan Bonita. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersama AZA resmi menghadirkan Player Issue Jersey 26/27 untuk menyambut kompetisi Super League 2026/2027.

Jersey yang seluruh proses desain dan produksinya dilakukan di Indonesia ini mengusung material super ringan 130 gsm, sekaligus dibekali tiga teknologi utama, yakni Anti-UV, Anti-Odor, dan Quick Dry untuk menunjang aktivitas di lapangan.

Kolaborasi Persebaya Surabaya dan AZA memasuki musim ke-10 sejak pertama kali berjalan pada 2017.

Durasi tersebut sekaligus mengukuhkan kerja sama keduanya sebagai kolaborasi terpanjang antara apparel dan klub sepak bola dalam sejarah Indonesia.

Player Issue Jersey 26/27 tidak sekadar dibuat dengan tampilan menyerupai jersey yang digunakan pemain.

AZA merancangnya dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kebutuhan performa, mulai dari bobot ringan, fleksibilitas, kenyamanan hingga ketahanan material.

Material kain utama jersey memiliki berat hanya 130 gsm, sedangkan bagian mesh menggunakan material dengan berat 110 gsm.

Bobot tersebut membuat jersey terasa ringan saat digunakan sehingga memberikan keleluasaan bergerak bagi pemain maupun supporter yang ingin merasakan sensasi berbeda dari jersey versi supporter.

Menariknya, bobot ringan itu tidak mengorbankan kekuatan material.

Editor: Banu Adikara
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