Persija Jakarta Launching Skuad dan Jersey untuk Super League 2026/2027, Perkenalkan 29 Pemain

Tim Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut memperkenalkan 29 pemain untuk kompetisi musim depan.
Peluncuran skuad Persija Jakarta berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8) malam WIB. Berbeda dengan musim lalu, peluncuran skuad berjuluk Macan Kemayoran tergolong sepi penonton karena diboikot Jakmania.
Sebanyak 29 pemain diperkenalkan oleh Persija Jakarta dalam acara peluncuran skuad. Selain itu, Shin Tae-yong juga diperkenalkan sebagai pelatih anyar Macan Kemayoran untuk musim depan.
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Dari 29 pemain yang diperkenalkan, 11 diantaranya merupakan rekrutan anyar. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Aqil Savik, Pratama Arhan, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon, Victor Dethan, dan Alexander Jeremejeff.
Alih-alih membuat kejutan dengan memperkenalkan rekrutan anyar, Persija Jakarta justru tidak menghadirkan pemain baru dalam agenda launching skuad. Hanya saja, nama Van Basty Sousa tidak masuk dalam daftar pemain yang diperkenalkan, yang mengindikasikan bahwa pemain asal Brasil tersebut tidak akan memperkuat Macan Kemayoran pada musim depan.
Dengan demikian, Persija Jakarta saat ini berkekuatan delapan pemain asing. Artinya, Macan Kemayoran masih punya tiga slot tersisa untuk melengkapi regulasi pemain asing. Tapi pada agenda peluncuran skuad ini, tak ada perkenalan pemain asing baru.
Sebelum memperkenalkan skuad, Persija Jakarta memamerkan jersey anyarnya terlebih dahulu yang akan digunakan untuk musim depan. Pada musim depan, Macan Kemayoran memakai jersey buatan apparel Jerman, adidas.
Jersey kandang tetap mengusung warna merah sebagai identitas utama klub dan dipadukan dengan sentuhan warna emas kekuningan di bagian bahu melalui tiga garis khas adidas.
Sementara itu, jersi tandang tampil dengan warna putih sebagai dominasi utama. Adidas menyematkan aksen garis-garis horizontal tipis berwarna abu-abu dan emas di bagian depan. Adapun tiga garis khas adidas di bagian bahu menggunakan warna hitam.
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Jawa Pos
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