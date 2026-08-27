Lives Inside Us! Filosofi Mendalam 3 Jersey Baru Persib Bandung di Super League 2026/2027

Tiga jersey baru Persib Bandung untuk Super League 2026/2027 mengusung filosofi “Lives Inside Us” dengan desain dan karakter berbeda. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung resmi memperkenalkan tiga jersey baru untuk menghadapi Super League 2026/2027 di Bandung Arena, Selasa (25/8/2026).
Mengusung filosofi “Lives Inside Us”, ketiga seragam tersebut menjadi simbol hubungan emosional Persib Bandung dengan Kota Bandung dan jutaan Bobotoh, sekaligus membawa inovasi teknologi apparel Kelme.
Peluncuran ini bukan sekadar agenda memperkenalkan perlengkapan baru sebelum kompetisi dimulai.
Setiap desain jersey Persib Bandung dirancang membawa cerita berbeda, tetapi tetap berada dalam satu benang merah berupa identitas klub, sejarah, serta ikatan dengan para pendukung.
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Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan filosofi “Lives Inside Us” menggambarkan hubungan yang terus terjaga antara Persib Bandung dan Bobotoh.
Pesan tersebut juga ingin menegaskan jika semangat Persib Bandung tidak hanya muncul ketika tim bertanding di lapangan.
“Live Inside Us itu merefleksikan hubungan yang terus terjaga antara Persib dan Bobotoh,” kata Adhitia.
“Semangat itu tidak hanya hadir ketika para pemain bertanding di lapangan, tapi juga hidup dalam diri setiap orang yang merasakan adanya ikatan dengan Persib.”
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Jersey home Persib Bandung tetap mempertahankan warna biru sebagai identitas utama Pangeran Biru.
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