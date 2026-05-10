Link Streaming PSIM vs Malut United Malam Ini, Duel Krusial Pekan 32 BRI Super League

Selebrasi Ze Valente setelah cetak gol ke gawang Persijap Jepara. (Dok. PSIM Jogjakarta)
JawaPos.com–Persaingan papan tengah hingga perebutan posisi empat besar BRI Super League musim 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-32. Salah satu pertandingan yang menyita perhatian adalah duel antara PSIM Jogjakarta menghadapi Malut United pada Minggu (10/5).
Pertandingan PSIM vs Malut United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung mulai pukul 19.00 WIB. Selain disiarkan langsung di Indosiar, laga juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.
Bagi PSIM, laga ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri periode negatif yang terus membayangi dalam beberapa pekan terakhir. Tim berjuluk Laskar Mataram itu belum mampu meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi musim ini.
Penurunan performa tersebut membuat posisi PSIM di klasemen mulai terancam. Tidak hanya kesulitan meraih poin penuh, produktivitas gol mereka juga mengalami penurunan cukup signifikan pada putaran kedua musim ini.
Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel menilai, pertandingan melawan Malut United tidak akan berjalan mudah. Menurut dia, tim tamu memiliki kualitas individu yang cukup baik, terutama dalam situasi transisi menyerang.
PSIM diperkirakan tetap mengandalkan permainan penguasaan bola untuk meredam agresivitas lawan. Kreativitas lini tengah masih akan bertumpu pada peran Ze Valente yang selama ini menjadi motor serangan tim asal Jogjakarta tersebut.
Namun, ketergantungan terhadap satu pemain menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PSIM. Dalam beberapa laga terakhir, ketika Ze Valente berhasil dimatikan lawan, alur serangan PSIM terlihat kehilangan arah dan sulit menciptakan peluang berbahaya.
Di sisi lain, Malut United datang ke Bantul dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu sedang berada dalam tren positif usai mencatat dua kemenangan besar secara beruntun.
Malut United sebelumnya sukses menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 7-0. Setelah itu, mereka kembali tampil impresif saat menundukkan Persis Solo dengan skor 5-2. Produktivitas gol yang tinggi membuat Malut United menjadi salah satu tim paling tajam menjelang akhir musim.
