PSIM Jogjakarta Vs Malut United: Raka Cahyana Optimistis Laskar Mataram Bangkit

Bek kanan PSIM Raka Cahyana. (Istimewa)
JawaPos.com–Rasa optimistis masih menyelimuti skuad PSIM Jogjakarta jelang laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 menghadapi Malut United FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (10/5) malam.
Salah satu pemain muda andalan Laskar Mataram Raka Cahyana memastikan seluruh pemain siap tampil maksimal demi mengamankan hasil positif di kandang sendiri. Bek kanan PSIM berusia 22 tahun itu menilai kemenangan 2-0 atas Malut United pada putaran pertama super league bisa menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri tim.
Meski situasi PSIM dan Malut United saat ini cukup berbeda, Raka percaya laskar Mataram masih memiliki peluang untuk kembali meraih kemenangan pada laga super league.
”Menurut saya ini jadi bekal yang cukup bagus untuk laga besok. Semua pemain sudah dalam kondisi siap dan siap menjalankan instruksi dari pelatih,” ujar Raka dalam sesi pre match press conference, Sabtu (9/5) dikutip dari ileague.id.
Raka juga berharap dukungan penuh dari suporter PSIM bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain saat bertanding nanti. Kehadiran suporter di Stadion Sultan Agung dinilai mampu membakar semangat juang tim yang sedang berusaha keluar dari tren negatif.
”Kami berharap suporter bisa memenuhi stadion supaya menambah semangat pemain. Tentunya kami ingin PSIM bisa mendapatkan kemenangan,” lanjut Raka.
Musim ini, Raka Cahyana menjadi salah satu pemain muda yang tampil cukup konsisten bersama PSIM. Kepercayaan yang diberikan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel dibayar dengan performa stabil di sektor kanan pertahanan.
Dari total 31 pertandingan yang sudah dijalani PSIM musim ini, Raka tercatat tampil dalam 27 laga dengan total 2.236 menit bermain. Selain solid dalam bertahan, ia juga mampu menyumbang satu gol dan dua assist untuk Laskar Mataram.
Namun, tantangan yang dihadapi PSIM kali ini tidak mudah. Tim asal Jogjakarta itu kini masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin.
