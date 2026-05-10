Dua Laga Cetak 12 Gol, Malut United Percaya Diri Hadapi PSIM Jogjakarta

JawaPos.com–Pelatih Hendri Susilo mulai melihat perubahan positif dalam performa Malut United FC menjelang akhir musim BRI Super League 2025/26. Setelah sempat kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pekan, Malut United kini kembali menemukan ritme permainan terbaiknya.

Dua kemenangan meyakinkan atas PSBS Biak dan Persis Solo menjadi titik balik penting bagi tim asal Maluku Utara tersebut. Tidak hanya meraih hasil maksimal, Malut United juga tampil produktif dengan mencetak total 12 gol dari dua pertandingan terakhir super league.

Menurut Hendri Susilo, hasil positif itu memberi dampak besar terhadap mental para pemain. Kepercayaan diri tim perlahan kembali meningkat setelah sebelumnya berada dalam tekanan akibat hasil yang kurang konsisten.

”Hasil positif dari dua pertandingan terakhir sedikit banyak mengangkat mental dan kepercayaan diri pemain. Semoga kami bisa terus berada di jalur kemenangan hingga akhir musim,” ujar Hendri dikutip dari ileague.id.

Perubahan paling terlihat datang dari gaya bermain Malut United yang kini lebih agresif saat menyerang. Transisi permainan berjalan lebih cepat dan lini depan tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Meski begitu, Hendri tetap meminta para pemainnya untuk tidak cepat puas. Dia menilai persaingan menuju akhir musim akan semakin ketat, terutama dalam perebutan posisi papan atas klasemen.

Pada pekan ke-32, Malut United dijadwalkan menghadapi PSIM Jogjakarta di Stadion Sultan Agung, Minggu (10/5) malam. Secara statistik, kondisi PSIM memang sedang kurang baik setelah hanya meraih satu kemenangan dari 14 pertandingan terakhir.

Selain itu, tim berjuluk Laskar Mataram juga belum pernah menang dalam tujuh laga kandang terakhir mereka. Namun, Hendri menegaskan bahwa situasi tersebut tidak boleh membuat Malut United lengah.