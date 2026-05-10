Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Minggu, 10 Mei 2026 | 19.41 WIB

Prediksi PSIM Yogyakarta vs Malut United, Deja vu atau Ajang Balas Dendam

PSIM Yogyakarta kalah dari Bhayangkara FC. (Dok. PSIM Yogyakarta) - Image

PSIM Yogyakarta kalah dari Bhayangkara FC. (Dok. PSIM Yogyakarta)

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta akan menjamu Malut United FC pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (10/5) kick-off 19.00 WIB. Tampil sebagai tuan rumah di putaran kedua ini, Laskar Mataram berharap bisa kembali mengulangi hasil manis dari Laskar Kie Raha yang dicatat pada putaran pertama lalu.

PSIM secara perkasa mampu mencatat kemenangan 2-0 atas Malut United pada laga pekan keempat saat laga digelar di Ternate. Dua gol saat itu dicetak Nermin Haljeta dan Savio Sheva.

Namun, tentu saja butuh perjuangan ekstra bagi PSIM untuk dapat mewujudkan hasratnya kembali mencatat poin penuh atas Malut United. Faktanya saat ini, posisi PSIM ada di peringkat ke-11 dengan 39 poin, terpaut cukup jauh dari Malut United yang kini menghuni peringkat kelima dengan 52 poin.

Bahkan, tren perjalanan kedua tim saat ini juga bertolak belakang. PSIM harus terseok-seok dengan hasil hanya sekali imbang dan lima kali kalah dari enam laga terakhirnya dengan dua kekalahan beruntun di dua laga terakhir.

Bandingkan dengan Malut United yang sedang bergairah dengan dua kemenangan beruntun lewat skor besar, yakni 7-0 saat dijamu PSBS Biak dan 5-2 saat menjamu Persis Solo.  

“Kita saat main lawan Malut United di putaran pertama, sudah sembilan bulan yang lalu. Kita tahu Malut United dan PSIM di putaran kedua tidak banyak menambah pemain. Jadi mungkin akan jadi laga yang mirip (dengan di putaran pertama),” kata pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel pada sesi Pre Match Press Conference, Sabtu (9/5).

Dan, bercermin dari hasil di laga putaran pertama lalu, pelatih asal Belanda itu berharap anak asuhannya bisa tampil dominan, terlebih saat ini main di kandang sendiri.

“Harapannya, kita bisa menguasai ball possession. Kita tahu Malut United punya banyak pemain dengan individu yang bagus. Kita akan fokus pada transisi,” ucap Van Gastel.

Dengan posisi yang sudah dipastikan aman dari ancaman degradasi, pemain-pemain PSIM tentunya bakal lebih bermain enjoy di tiga laga tersisa musim ini. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
PSIM Jogjakarta Vs Malut United: Raka Cahyana Optimistis Laskar Mataram Bangkit - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Jogjakarta Vs Malut United: Raka Cahyana Optimistis Laskar Mataram Bangkit

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.19 WIB

Jamu Malut United di Bantul, PSIM Jogjakarta Bertekad Bangkit dari Dua Kekalahan Beruntun - Image
Sepak Bola Indonesia

Jamu Malut United di Bantul, PSIM Jogjakarta Bertekad Bangkit dari Dua Kekalahan Beruntun

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.11 WIB

Momen Unik di Laga Persib Bandung vs PSIM: Seorang Bobotoh jadi MC Dadakan di Stadion GBLA! - Image
Sepak Bola Indonesia

Momen Unik di Laga Persib Bandung vs PSIM: Seorang Bobotoh jadi MC Dadakan di Stadion GBLA!

Jumat, 8 Mei 2026 | 04.56 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore