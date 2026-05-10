Prediksi PSIM Yogyakarta vs Malut United, Deja vu atau Ajang Balas Dendam

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta akan menjamu Malut United FC pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (10/5) kick-off 19.00 WIB. Tampil sebagai tuan rumah di putaran kedua ini, Laskar Mataram berharap bisa kembali mengulangi hasil manis dari Laskar Kie Raha yang dicatat pada putaran pertama lalu.

PSIM secara perkasa mampu mencatat kemenangan 2-0 atas Malut United pada laga pekan keempat saat laga digelar di Ternate. Dua gol saat itu dicetak Nermin Haljeta dan Savio Sheva.

Namun, tentu saja butuh perjuangan ekstra bagi PSIM untuk dapat mewujudkan hasratnya kembali mencatat poin penuh atas Malut United. Faktanya saat ini, posisi PSIM ada di peringkat ke-11 dengan 39 poin, terpaut cukup jauh dari Malut United yang kini menghuni peringkat kelima dengan 52 poin.

Bahkan, tren perjalanan kedua tim saat ini juga bertolak belakang. PSIM harus terseok-seok dengan hasil hanya sekali imbang dan lima kali kalah dari enam laga terakhirnya dengan dua kekalahan beruntun di dua laga terakhir.

Bandingkan dengan Malut United yang sedang bergairah dengan dua kemenangan beruntun lewat skor besar, yakni 7-0 saat dijamu PSBS Biak dan 5-2 saat menjamu Persis Solo.

“Kita saat main lawan Malut United di putaran pertama, sudah sembilan bulan yang lalu. Kita tahu Malut United dan PSIM di putaran kedua tidak banyak menambah pemain. Jadi mungkin akan jadi laga yang mirip (dengan di putaran pertama),” kata pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel pada sesi Pre Match Press Conference, Sabtu (9/5).

Dan, bercermin dari hasil di laga putaran pertama lalu, pelatih asal Belanda itu berharap anak asuhannya bisa tampil dominan, terlebih saat ini main di kandang sendiri.

“Harapannya, kita bisa menguasai ball possession. Kita tahu Malut United punya banyak pemain dengan individu yang bagus. Kita akan fokus pada transisi,” ucap Van Gastel.