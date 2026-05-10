Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 20.54 WIB

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

Laga putaran pertama Persib vs Persija di Bandung. (Dok. Media Persija) - Image

Laga putaran pertama Persib vs Persija di Bandung. (Dok. Media Persija)

JawaPos.com — Atmosfer panas laga klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung kembali terasa bahkan jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Di media sosial hingga grup percakapan, link live streaming gratis pertandingan langsung beredar luas dan diburu para suporter yang tak ingin melewatkan duel sarat gengsi tersebut.

Pertanyaannya, dari sekian banyak tautan yang muncul, mana yang benar-benar aman dan layak dipilih?

Waspada Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung 

Fenomena maraknya link streaming ilegal setiap kali big match Liga 1 berlangsung memang bukan hal baru. Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia selalu menjadi magnet besar yang mengundang lonjakan pencarian siaran gratis di internet.

Sayangnya, tidak sedikit tautan palsu yang justru mengarahkan pengguna ke situs berbahaya, penuh iklan mengganggu, bahkan berpotensi mencuri data pribadi.

Di tengah antusiasme tinggi Jakmania dan Bobotoh menyambut laga panas Persija kontra Persib, masyarakat diimbau lebih selektif memilih akses tayangan pertandingan.

Selain mempertimbangkan kualitas siaran, faktor keamanan digital juga menjadi perhatian utama agar pengalaman menonton tetap nyaman tanpa risiko terkena penipuan siber.

Salah satu contoh link live streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di media sosial. (Tangkapan layar JawaPos.com)

Bigmatch Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini dipastikan berlangsung panas. Selain sarat gengsi, duel klasik tersebut juga membawa pengaruh besar terhadap perebutan gelar Super League 2025—2026.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, kedua tim sama-sama datang dengan modal positif. Persija sedang dalam tren menanjak setelah menyapu bersih dua kemenangan terakhir. Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persijap Jepara dan menggulung Persis Solo empat gol tanpa balas.

Dalam lima pertandingan terakhir, skuad Mauricio Souza mencatat empat kemenangan dan sekali imbang. Produktivitas mereka juga cukup tinggi dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Namun, Persib datang dengan konsistensi yang lebih stabil. Maung Bandung belum terkalahkan dalam lima laga terakhir. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Persib juga punya catatan head to head yang lebih baik atas Persija dalam lima pertemuan terakhir.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Antisipasi Bentrok Jakmania dan Bobotoh, Polres Tangerang Amankan Lokasi Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung - Image
Sports

Antisipasi Bentrok Jakmania dan Bobotoh, Polres Tangerang Amankan Lokasi Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.41 WIB

Prediksi Lengkap Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Laga Final! Harus Menang untuk Jaga Kans Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Lengkap Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Laga Final! Harus Menang untuk Jaga Kans Juara Super League

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.01 WIB

Jakmania Makin Sedih! Panpel Hanya Siapkan 7.500 Tiket Ekonomi, Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berpotensi Sepi - Image
Sepak Bola Indonesia

Jakmania Makin Sedih! Panpel Hanya Siapkan 7.500 Tiket Ekonomi, Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berpotensi Sepi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.54 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore