Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

Laga putaran pertama Persib vs Persija di Bandung. (Dok. Media Persija)
JawaPos.com — Atmosfer panas laga klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung kembali terasa bahkan jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Di media sosial hingga grup percakapan, link live streaming gratis pertandingan langsung beredar luas dan diburu para suporter yang tak ingin melewatkan duel sarat gengsi tersebut.
Pertanyaannya, dari sekian banyak tautan yang muncul, mana yang benar-benar aman dan layak dipilih?
Fenomena maraknya link streaming ilegal setiap kali big match Liga 1 berlangsung memang bukan hal baru. Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia selalu menjadi magnet besar yang mengundang lonjakan pencarian siaran gratis di internet.
Sayangnya, tidak sedikit tautan palsu yang justru mengarahkan pengguna ke situs berbahaya, penuh iklan mengganggu, bahkan berpotensi mencuri data pribadi.
Di tengah antusiasme tinggi Jakmania dan Bobotoh menyambut laga panas Persija kontra Persib, masyarakat diimbau lebih selektif memilih akses tayangan pertandingan.
Selain mempertimbangkan kualitas siaran, faktor keamanan digital juga menjadi perhatian utama agar pengalaman menonton tetap nyaman tanpa risiko terkena penipuan siber.
Bigmatch Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini dipastikan berlangsung panas. Selain sarat gengsi, duel klasik tersebut juga membawa pengaruh besar terhadap perebutan gelar Super League 2025—2026.
Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, kedua tim sama-sama datang dengan modal positif. Persija sedang dalam tren menanjak setelah menyapu bersih dua kemenangan terakhir. Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persijap Jepara dan menggulung Persis Solo empat gol tanpa balas.
Dalam lima pertandingan terakhir, skuad Mauricio Souza mencatat empat kemenangan dan sekali imbang. Produktivitas mereka juga cukup tinggi dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.
Baca Juga:Prediksi Lengkap Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Laga Final! Harus Menang untuk Jaga Kans Juara Super League
Namun, Persib datang dengan konsistensi yang lebih stabil. Maung Bandung belum terkalahkan dalam lima laga terakhir. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Persib juga punya catatan head to head yang lebih baik atas Persija dalam lima pertemuan terakhir.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium