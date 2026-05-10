Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

JawaPos.com — Atmosfer panas laga klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung kembali terasa bahkan jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Di media sosial hingga grup percakapan, link live streaming gratis pertandingan langsung beredar luas dan diburu para suporter yang tak ingin melewatkan duel sarat gengsi tersebut.

Pertanyaannya, dari sekian banyak tautan yang muncul, mana yang benar-benar aman dan layak dipilih?

Waspada Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung Fenomena maraknya link streaming ilegal setiap kali big match Liga 1 berlangsung memang bukan hal baru. Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia selalu menjadi magnet besar yang mengundang lonjakan pencarian siaran gratis di internet.

Sayangnya, tidak sedikit tautan palsu yang justru mengarahkan pengguna ke situs berbahaya, penuh iklan mengganggu, bahkan berpotensi mencuri data pribadi.

Di tengah antusiasme tinggi Jakmania dan Bobotoh menyambut laga panas Persija kontra Persib, masyarakat diimbau lebih selektif memilih akses tayangan pertandingan.

Selain mempertimbangkan kualitas siaran, faktor keamanan digital juga menjadi perhatian utama agar pengalaman menonton tetap nyaman tanpa risiko terkena penipuan siber.

Salah satu contoh link live streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di media sosial. (Tangkapan layar JawaPos.com)

Bigmatch Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini dipastikan berlangsung panas. Selain sarat gengsi, duel klasik tersebut juga membawa pengaruh besar terhadap perebutan gelar Super League 2025—2026.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, kedua tim sama-sama datang dengan modal positif. Persija sedang dalam tren menanjak setelah menyapu bersih dua kemenangan terakhir. Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persijap Jepara dan menggulung Persis Solo empat gol tanpa balas.

Dalam lima pertandingan terakhir, skuad Mauricio Souza mencatat empat kemenangan dan sekali imbang. Produktivitas mereka juga cukup tinggi dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.