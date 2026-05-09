Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sudah dinanti rangkaian agenda penting pada hari kedua Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5/2026). Salah satunya adalah sesi Kualifikasi, yang menjadi momentum Veda Ega untuk merebut pole position.

Veda Ega menutup hari pertama Moto3 Prancis 2026 dengan hasil positif. Pembalap muda Indonesia itu memulai hari dengan hanya sempat menempati posisi ke-pada sesi latihan bebas pertama (FP1).

Namun, Veda Ega berhasil memperbaiki catatan waktunya pada sesi latihan (practice). Pembalap berusia 17 tahun itu finis posisi kesembilan pada sesi tersebut, sekaligus membuatnya lolos langsung ke kualfikasi 2 (Q2) pada sesi kualifikasi.

Artinya, Veda Ega memiliki keuntungan karena tidak perlu repot-repot berjuang dari kualifikasi 1 (Q1) pada sesi kualifikasi. Sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 sendiri akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/5) pada pukul 17.45 hingga 18.25 WIB.

Rinciannya, sesi Q1 dimulai sejak pukul 17.45-18.00 WIB, dan empat pembalap teratas akan melanjutkan perjuangan ke Q2 untuk berebut barisan depan. Untuk sesi Q2, yang akan langsung dimainkan Veda Ega dijadwalkan bergulir pukul 18.10-18.25 WIB.

Sesi tersebut menjadi momentum Veda Ega untuk memulai balapan utaama dari barisan depan, syukur-syukur merebut pole position. Jika sukses start dari barisan depan, maka peluangnya untuk merebut podium Moto3 Prancis 2026 cukup terbuka lebar.

Sebelum tampil di sesi kualifikasi, Veda Ega dan para pembalap lainnya akan terjun terlebih dahulu pada sesi latihan bebas 2 (FP2) pada pukul 13.40-14.10 WIB. Sesi tersebut berfungsi sebagai persiapan akhir para rider untuk menyesuaikan setting motor terbaiknya sebelum melahap sesi kualifikasi.

Harapannya, Veda Ega bisa menuntaskan hari kedua Moto3 Prancis 2026 dengan hasil manis. Dengan begitu, pembalap kelahiran Gunungkidul itu dapat bersaing dalam perebutan podium di sesi balapan utama yang berlangsung Minggu (10/5) besok.