Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

Final Liga 2, bakal bertanding PSS vs Garudayaksa FC. (instagram.com/@pssleman)
JawaPos.com–Trofi bergengsi sudah menanti pemenang pertandingan final Liga 2 antara PSS Sleman vs Garudayaksa FC pada Sabtu (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Siapa tim yang akan keluar sebagai juara?
PSS dan Garudayaksa menjadi tim terbaik di fase grup Pegadaian Championship 2025/2026. Hasil tersebut selain meloloskan kedua tim ke Super League musim depan, juga menuju ke laga puncak kasta kedua Tanah Air musim ini.
Terdegradasi pada Liga 1 musim lalu, PSS Sleman hanya membutuhkan satu musim untuk kembali lagi mentas di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air. Mengumpulkan 56 poin, Super Elang Jawa memuncaki klasemen grup B atau timur, unggul dari Persipura dan Barito Putera.
Tampil di pertandingan final Liga 2, menjadi yang kedua bagi tim kebanggaan Brigata Curva Sud dan Slemania. Sebelumnya pada 2018 berhasil keluar sebagai juara dengan mengalahkan Semen Padang 2-0 di Stadion Pakansari, Bogor.
Kini, bermain di final yang digelar di markas sendiri, menjadi kesempatan bagi Riko Simanjuntak dan rekan untuk menyempurnakan hasil luar biasa pada musim ini dengan meraih gelar juara.
Sementara itu di kubu Garudayaksa FC, bertamu ke Sleman tak hanya untuk sekadar liburan, melainkan dengan misi meraih trofi pertama dalam sejarah klub. Mengakuisisi tim PSKC Cimahi pada Juni 2025, tim yang bermarkas di Stadion Pakansari ini menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Tanah Air.
Garudayaksa FC mampu menyingkirkan tim-tim tradisional seperti PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, hingga PSPS Pekanbaru, dalam persaingan Liga 2 grup A/Barat Pegadaian Championship.
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2
Sabtu (9/5)
