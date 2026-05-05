Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 6 Mei 2026 | 06.51 WIB

We Continue Fighting Until The End! Patricio Matricardi Cetak Gol Tunggal Buat Persib Bandung ke Gawang PSIM

Patricio Matricardi saat laga melawan PSIM Yogyakarta. (Dok. Patricio Matricardi) - Image

Patricio Matricardi saat laga melawan PSIM Yogyakarta. (Dok. Patricio Matricardi)

JawaPos.com - Patricio Matricardi mencetak satu-satunya gol pada laga kemenangan Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5).

Bek Persib tersebut mencetak gol dengan sundulan pada menit kedua. Gol yang dicetak Patricio Matricardi itu dicetaknya setelah menerima umpan Thom Haye dari situasi tendangan bebas.

Melalui sosial media, Patricio Matricardi menyambut kemenangan Persib dengan gembira. Dia menegaskan bahwa timnya akan berjuang sampai akhir musim dalam persaingan gelar juara Super League.

"We continue fighting until the end," tulis Patricio Matricardi di Instagram. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan optimisme Persib dalam persaingan gelar juara Super League.

Selain membantu Persib dari sisi penyerangan, Matricardi tetap berperan penting menjaga lini belakang Persib. Kehadiran pemain 32 tahun tersebut kembali membuat pertahanan Maung Bandung sulit dibobol PSIM Yogyakarta.

Secara individu, Matricardi menunjukkan permainan yang tangguh di lini belakang. Melihat statistik permainan dari laman I League, bek asal Argentina tersebut melakukan empat sapuan, dua intersep, dan dua tekel selama bermain 90 menit.

Meskipun mencetak gol bukanlah tanggung jawab Matricardi, namun hingga pekan ke-31 dia sudah mengoleksi dua gol bersama Persib. Sebelumnya, dia mencetak gol pertamanya saat melawan PSIM Yogyakarta, Agustus tahun lalu.

Ketangguhan Patricio Matricardi akan kembali diuji saat menghadapi para penyerang Persija Jakarta pada 10 Mei nanti. Di sisi lain, apakah dia mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol lagi? Patut dinantikan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tren Buruk PSIM Berlanjut, Yamadera Minta Tim Segera Bangkit di Sisa Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Tren Buruk PSIM Berlanjut, Yamadera Minta Tim Segera Bangkit di Sisa Musim Ini

Selasa, 5 Mei 2026 | 22.22 WIB

Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak

Selasa, 5 Mei 2026 | 05.59 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Bungkam PSIM Jogjakarta, Persib Bandung Perlebar Jarak dari Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Bungkam PSIM Jogjakarta, Persib Bandung Perlebar Jarak dari Borneo FC

Selasa, 5 Mei 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore