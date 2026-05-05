We Continue Fighting Until The End! Patricio Matricardi Cetak Gol Tunggal Buat Persib Bandung ke Gawang PSIM

JawaPos.com - Patricio Matricardi mencetak satu-satunya gol pada laga kemenangan Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5).

Bek Persib tersebut mencetak gol dengan sundulan pada menit kedua. Gol yang dicetak Patricio Matricardi itu dicetaknya setelah menerima umpan Thom Haye dari situasi tendangan bebas.

Melalui sosial media, Patricio Matricardi menyambut kemenangan Persib dengan gembira. Dia menegaskan bahwa timnya akan berjuang sampai akhir musim dalam persaingan gelar juara Super League.

"We continue fighting until the end," tulis Patricio Matricardi di Instagram. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan optimisme Persib dalam persaingan gelar juara Super League.

Selain membantu Persib dari sisi penyerangan, Matricardi tetap berperan penting menjaga lini belakang Persib. Kehadiran pemain 32 tahun tersebut kembali membuat pertahanan Maung Bandung sulit dibobol PSIM Yogyakarta.

Secara individu, Matricardi menunjukkan permainan yang tangguh di lini belakang. Melihat statistik permainan dari laman I League, bek asal Argentina tersebut melakukan empat sapuan, dua intersep, dan dua tekel selama bermain 90 menit.

Meskipun mencetak gol bukanlah tanggung jawab Matricardi, namun hingga pekan ke-31 dia sudah mengoleksi dua gol bersama Persib. Sebelumnya, dia mencetak gol pertamanya saat melawan PSIM Yogyakarta, Agustus tahun lalu.