Tren Buruk PSIM Berlanjut, Yamadera Minta Tim Segera Bangkit di Sisa Musim Ini

JawaPos.com–Bek asal Jepang milik PSIM Jogjakarta Yusaku Yamadera mengaku belum puas dengan hasil yang diraih timnya. Laskar Mataram kembali menelan kekalahan pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

PSIM harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5). Gol cepat yang dicetak Patricio Matricardi saat laga baru berjalan dua menit menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Sundulan Matricardi memanfaatkan tendangan bebas matang dari Thom Haye membuat PSIM harus mengejar ketinggalan sejak awal laga.

Yamadera menilai gol cepat tersebut sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Dia menyebut timnya kesulitan mengembangkan permainan setelah tertinggal di menit awal.

”Di awal laga kita kebobolan, ini yang membuat kita berat. Juga ada banyak yang tidak berjalan dengan baik. Banyak yang perlu diperbaiki dan kita harus fokus untuk game berikutnya,” ujar Yamadera dikutip dari ileague.id.

Hasil ini memperpanjang tren negatif PSIM dalam beberapa laga terakhir. Dari enam pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan lima kekalahan. Secara keseluruhan, PSIM kini sudah melewati delapan laga tanpa kemenangan.

Situasi tersebut membuat posisi PSIM tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Jumlah poin tersebut sama dengan yang dimiliki Arema FC di posisi ke-10, sementara di bawahnya ada Persik Kediri yang mengoleksi 36 poin.

Meski posisi masih relatif aman dari zona bawah, performa yang belum konsisten menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim asuhan Laskar Mataram. Apalagi kompetisi musim ini tinggal menyisakan tiga pertandingan lagi.