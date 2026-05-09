15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

Ilustrasi kuliner seafood di Surabaya. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa wilayah di Kota Surabaya dikenal sebagai daerah pesisir yang memiliki kekayaan kuliner laut luar biasa.
Tak hanya nikmat untuk dipandang, beberapa wilayah di Kota Surabaya juga tutut berhasil memikat rasa para pecinta kuliner seafood.
Dari kepiting saus padang yang melimpah bumbu, udang bakar dengan rasa gurih manis, hingga cumi hitam dengan cita rasa khas yang menggoda, Kota Pahlawan menawarkan banyak pilihan tempat makan seafood yang siap memanjakan lidah.
Kesegaran bahan baku menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat kuliner seafood di Surabaya selalu ramai diburu, baik oleh warga lokal maupun wisatawan.
Menariknya, tempat makan seafood di Surabaya hadir dengan konsep yang sangat beragam.
Ada warung kaki lima legendaris dengan rasa autentik yang tidak pernah berubah, ada pula restoran modern dengan suasana nyaman untuk makan bersama keluarga.
Dengan pilihan menu yang lengkap dan kisaran harga yang variatif, wisata kuliner seafood di Surabaya cocok untuk berbagai kalangan.
Bagi Anda yang sedang mencari tempat makan seafood terbaik di Surabaya, daftar ini layak masuk agenda kuliner berikutnya.
Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner seafood ternikmat di Surabaya yang wajib Anda coba.
1. Layar Seafood Surabaya
Layar Seafood menjadi salah satu destinasi seafood paling populer di Surabaya bagi pecinta hidangan laut premium.
Restoran ini terkenal dengan pilihan seafood yang sangat lengkap dan kualitas bahan laut yang selalu segar, mulai dari kepiting, lobster, udang, cumi, kerang, hingga berbagai jenis ikan laut pilihan.
Banyak pelanggan datang khusus untuk menikmati hidangan laut dengan rasa mewah dan kualitas yang konsisten.
Salah satu menu yang paling banyak diburu adalah kepiting saus padang yang memiliki bumbu kaya rempah dengan rasa gurih pedas yang sangat kuat dan meresap hingga ke dalam daging kepiting.
Selain itu, lobster saus mentega, udang bakar madu, serta ikan bakar khas Layar juga menjadi favorit pelanggan karena memiliki aroma bakaran yang menggoda dan tekstur daging yang lembut.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau