15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

JawaPos.Com - Beberapa wilayah di Kota Surabaya dikenal sebagai daerah pesisir yang memiliki kekayaan kuliner laut luar biasa.

Tak hanya nikmat untuk dipandang, beberapa wilayah di Kota Surabaya juga tutut berhasil memikat rasa para pecinta kuliner seafood.

Dari kepiting saus padang yang melimpah bumbu, udang bakar dengan rasa gurih manis, hingga cumi hitam dengan cita rasa khas yang menggoda, Kota Pahlawan menawarkan banyak pilihan tempat makan seafood yang siap memanjakan lidah.

Kesegaran bahan baku menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat kuliner seafood di Surabaya selalu ramai diburu, baik oleh warga lokal maupun wisatawan.

Menariknya, tempat makan seafood di Surabaya hadir dengan konsep yang sangat beragam.

Ada warung kaki lima legendaris dengan rasa autentik yang tidak pernah berubah, ada pula restoran modern dengan suasana nyaman untuk makan bersama keluarga.

Dengan pilihan menu yang lengkap dan kisaran harga yang variatif, wisata kuliner seafood di Surabaya cocok untuk berbagai kalangan.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat makan seafood terbaik di Surabaya, daftar ini layak masuk agenda kuliner berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner seafood ternikmat di Surabaya yang wajib Anda coba.

1. Layar Seafood Surabaya

Layar Seafood menjadi salah satu destinasi seafood paling populer di Surabaya bagi pecinta hidangan laut premium.

Restoran ini terkenal dengan pilihan seafood yang sangat lengkap dan kualitas bahan laut yang selalu segar, mulai dari kepiting, lobster, udang, cumi, kerang, hingga berbagai jenis ikan laut pilihan.

Banyak pelanggan datang khusus untuk menikmati hidangan laut dengan rasa mewah dan kualitas yang konsisten.

Salah satu menu yang paling banyak diburu adalah kepiting saus padang yang memiliki bumbu kaya rempah dengan rasa gurih pedas yang sangat kuat dan meresap hingga ke dalam daging kepiting.