Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter

JawaPos.com - Pendukung Persija Jakarta sepertinya tak bisa belajar dari pengalaman. Mereka diduga kembali berulah jelang Persija menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore.

Berdasarkan beberapa unggahan di media sosial, para oknum itu menyalakan petasan di depan hotel tempat para pemain Persib menginap di Samarinda. Belum diketahui alasannya, yang jelas mereka sepertinya ingin menggangu persiapan para pemain Pangeran Biru jelang menghadapi Persija.

Melalui akun Facebook @persib garis keras - PGK, mereka mengunggah video beberapa oknum menyalakan petasan di malam hari sebelum pertandingan penting tersebut. "Beberapa orang menyalakan petasan di depan hotel tempat menginap pemain Persib Bandung," tulis akun tersebut.

Insiden ini membuat beragam komentar, mulai mengutuk keras hingga memberikan motivasi kepada Pangeran Biru. "Mereka takut kalah sama Persib, tenang Persib mental juara nya kuat...3 poin SIB," ujar Iqbal Kurniawan.

"Jadi ingat ini mereka yg neror dan akhirnya mereka yg sedih," cetus M Ridwan.

Celotehan itu mungkin mengingatkan kembali saat Komisi Komdis (Komdis) PSSI memberikan hukuman kepada manajemen Persija sebesar Rp 40 juta akibat ulah oknum suporter yang menggangu pemain Borneo FC.

Jika video unggahan itu benar, bisa jadi Komdis PSSI akan memberlakukan hal sama kembali.