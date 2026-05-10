El Clasico Indonesia! Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung

JawaPos.com - Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji saat Persija Jakarta melawan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel klasik tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga derbi ini bukan hanya sekadar pertemuan dua tim dengan rivalitas tinggi. Melainkan, laga ini sangat penting bagi Persija Jakarta dan Persib Bandung yang sedang terlibat dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Persib Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama Borneo FC karena memimpin klasemen dengan nilai sama, yakni 72 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan raihan 65 poin. Meski terpaut tujuh angka, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- secara matematis masih bisa mengkudeta dua tim tersebut.

Maka itu, laga El Clasico Indonesia yang akan berlangsung memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan. Sebab, hasil akhir dari pertandingan tersebut sekaligus akan menentukan arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Dengan mengusung misi yang sama: kemenangan, tentunya Persija Jakarta dan Persib Bandung bakal menurunkan skuad terbaiknya. Kedua kesebelasan juga datang dengan kekuatan penuh, tanpa adanya pemain penting yang absen.

Dari Persija Jakarta, tim Ibu Kota tersebut datang dengan modal bagus. Skuad asuhan Mauricio Souza belum menelan kekalahan di lima laga terakhir, dengan rincian empat kemenangan dan satu imbang. Macan Kemayoran sangat tajam dengan mencetak 11 gol di lima laga terakhir, menjadi bukti bahwa lini depan mereka sangat mematikan.

Sementara barisan pertahanan Persija Jakarta juga tampil sangat solid. Dari lima laga terakhir, Macan Kemayoran baru kebobolan satu gol ketika bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Bicara prediksi susunan pemain, pelatih Mauricio Souza nampaknya tidak akan melakukan perubahan radikal. Pemain yang bakal ia turunkan dalam duel klasik nanti kemungkinan besar sama seperti pada lima laga terakhir Macan Kemayoran.

Di posisi kiper, kemungkinan besar Carlos Eduardo akan dipercaya oleh Souza meski tidak tampil di dua laga terakhir. Eduardo berpotensi mengawal gawang Persija Jakarta, karena Andritany Ardhiyasa mengalami cedera ketika melawan Persijap Jepara dan belum diketahui pasti bagaimana kondisi terkininya.