Prediksi Persija vs Persib, Duel Tim dengan Pertahanan Terbaik di Super League Musim Ini

Bek Persib Federico Barba (kiri) dan rekannya Julio Cesar (kanan) jadi andalan lini belakang Pangeran Biru saat menghadapi Persija Jakarta di Samarinda. (Dok. Malut United)
JawaPos.com – Persija Jakarta kontra Persib Bandung menjadi sajian utama pekan ke-32 Super League ini. Duel yang diberi tajuk el clasico itu dijadwalkan berlangsung Minggu (10/5) sore di Stadio Segiri, Samarinda.
Pertemuan Persija kontra Persib di pekan ke-32 merupakan duel tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini. Sampai pekan ke-31, keduanya sangat minim kebobolan.
Persib tercatat bobol 20 gol dalam 31 laga. Persib merupakan tim dengan pertahanan terkokoh sejauh ini di liga. Dengan demikian, jika dirata-rata maka angka kebobolan Persib per laga ada di angka 0,64.
Kuartet Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Frans Putros jadi andalan Persib musim ini. Kalaupun ada rotasi nama-nama seperti Julio Cesar, Eliano Reijnders, Dion Markx, serta Lavyin Kurzawa siap jadi pengganti.
Sedang Persija, menjadi runner-up tim dengan rekor jebol tersedikit musim ini. Macan Kemayoran hanya jebol 26 gol dalam 31 laga. Dengan demikian, jika dirata-rata maka angka kebobolan Persija per laga ada di angka 0,83.
Sama dengan Persib, Persija juga memakai empat bek. Mereka adalah Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, dan Dony Tri Pamungkas. Jika salah satu dari mereka absen, ada nama Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Fajar Fathurrahman siap turun menggantikan.
Bek Persib Federico Barba berkata laga ini menjadi tantangan besar yang menguras energi. Pada tiga pertandingan di sisa musim ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi seluruh tim.
Meski memprediksi laga lawan Persija akan berjalan alot, pemain asal Italia tersebut menegaskan, Persib tidak datang ke Samarinda hanya untuk bertahan. Barba menekankan, seluruh pemain memiliki visi yang sama, yaitu mempertahankan posisi puncak.
"Sama seperti yang disampaikan pelatih, kami akan bertarung untuk memperebutkan tiga poin. Kami berada di sini untuk menang," ujar Barba dikutip dari situs resmi tim.
