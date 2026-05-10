Jangan Lewatkan El Clasico! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung, H2H, dan Prediksi Skor

JawaPos.com - Persija Jakarta vs Persib Bandung akan menjadi laga besar pada pekan 32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 10 Mei 2026. Jalannya pertandingan dipastikan akan berlangsung ketat dan menarik sebab kedua tim sedang dalam perburuan gelar juara.

Persija yang berada di posisi tiga klasemen dengan 65 poin, secara matematis masih bisa menjuarai liga dengan catatan sapu bersih kemenangan tiga laga tersisa, sementara Persib dan Borneo selalu kalah.

Namun, dalam perjuangan meraih poin penuh, Macan Kemayoran harus menjamu rival mereka tidak di Jakarta, melainkan di Samarinda. Meski tetap akan mendapat dukungan suporter di stadion, namun jumlah yang tidak sebanyak jika bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tentu dapat merugikan tim. Hal tersebut diamini pemain Persija, Paulo Ricardo.

“Tentu saja kecewa. Jakarta adalah rumah kami. Seingat saya, pada pertandingan-pertandingan terakhir di Jakarta, kami bermain sangat baik. Kami mengenal lapangannya, kami mengenal para penggemar di sana, dan kami menyukai stadionnya," ucap Paulo dikutip dari laman resmi klub.

Kendati demikian, ia tetap bertekad meraih kemenangan di laga melawan Persib.

"Namun, kini tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang. Itulah yang kami lakukan dan saya percaya itulah yang harus kami lakukan," lanjutnya.

Sementara itu Persib Bandung tentu juga sedikit dirugikan sebab perjalanan tandang yang seharusnya dekat menuju Jakarta, namun harus terbang jauh menuju Kalimantan Timur. Meski demikian, pemain Persib, Andrew Jung mengatakan hal itu tidak menurunkan motivasi tim untuk meraih kemenangan.

"Kami tahu apa yang harus dilakukan. Jika kami memenangkan semua pertandingan sisa, kami adalah juara. Itu saja," ucap Jung dikutip dari laman resmi klub.

Jadwal Super League Persija vs Persib Kick off: 19.00 WIB