Jangan Lewatkan El Clasico! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung, H2H, dan Prediksi Skor

Salah satu El Clasico Super League, laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persija Jakarta vs Persib Bandung akan menjadi laga besar pada pekan 32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 10 Mei 2026. Jalannya pertandingan dipastikan akan berlangsung ketat dan menarik sebab kedua tim sedang dalam perburuan gelar juara.
Persija yang berada di posisi tiga klasemen dengan 65 poin, secara matematis masih bisa menjuarai liga dengan catatan sapu bersih kemenangan tiga laga tersisa, sementara Persib dan Borneo selalu kalah.
Baca Juga:Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo
Namun, dalam perjuangan meraih poin penuh, Macan Kemayoran harus menjamu rival mereka tidak di Jakarta, melainkan di Samarinda. Meski tetap akan mendapat dukungan suporter di stadion, namun jumlah yang tidak sebanyak jika bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tentu dapat merugikan tim. Hal tersebut diamini pemain Persija, Paulo Ricardo.
“Tentu saja kecewa. Jakarta adalah rumah kami. Seingat saya, pada pertandingan-pertandingan terakhir di Jakarta, kami bermain sangat baik. Kami mengenal lapangannya, kami mengenal para penggemar di sana, dan kami menyukai stadionnya," ucap Paulo dikutip dari laman resmi klub.
Kendati demikian, ia tetap bertekad meraih kemenangan di laga melawan Persib.
"Namun, kini tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang. Itulah yang kami lakukan dan saya percaya itulah yang harus kami lakukan," lanjutnya.
Sementara itu Persib Bandung tentu juga sedikit dirugikan sebab perjalanan tandang yang seharusnya dekat menuju Jakarta, namun harus terbang jauh menuju Kalimantan Timur. Meski demikian, pemain Persib, Andrew Jung mengatakan hal itu tidak menurunkan motivasi tim untuk meraih kemenangan.
"Kami tahu apa yang harus dilakukan. Jika kami memenangkan semua pertandingan sisa, kami adalah juara. Itu saja," ucap Jung dikutip dari laman resmi klub.
Kick off: 19.00 WIB
Stadion Segiri, Samarinda
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium