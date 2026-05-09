GBLA Disulap Jadi Tempat Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung, Netizen: Sindiran Halus Ini!

Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (GBLA)
JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung pintar dalam menciptakan peluang. Menyambut laga klasik saat Persija Jakarta vs Persib Bandung, mereka siap menggelar nonton bareng alias nobar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/5).
Lewat unggahan di Instagram resmi Persib, @persib, mereka mengajak para pendukung Pangeran Biru, termasuk Bobotoh untuk mendukung perjuangan pasukan Bojan Hodak kontra Persija lewat nobar. Pertandingan Persija vs Persib sendiri dijadwalkan di Stadion Segiri, Samarinda.
Baca Juga:Persib Bandung Jadi Musuh Bersama, Giliran Persija Jakarta Batu Sandungan di Stadion Segiri
"Saat yang tepat untuk pertama kali merasakan pengalaman Nobar Biru di Gelora Bandung Lautan Api!
Ada banyak benefit yang bisa kamu dapatkan di pertandingan PERSIB melawan Persija Jakarta minggu nanti!
Dapatkan atmosfer luar biasa bersama ribuan Bobotoh serta keseruan nobar dengan layar besar.
Amankan tiketmu sekarang!" tulis @persib.
Baca Juga:Preview Persija Jakarta vs Persib Bandung: Peluang Terakhir Macan Kemayoran, Sama-Sama Berat Menuju Stadion Segiri Samarinda
Manajemen Persib juga membeberkan cara untuk mengikuti nobar hingga harga yang ditetapkan.
Yang jelas, netizen yang kemungkinan Bobotoh tak sabar mengikuti kegiatan itu, bahkan tak sedikit yang memancing reaksi para pendukung Persija.
"Mantap capt, doa dan dukungan dari masyarakat jawa barat buat kalian tim maung bandung. Semoga dalam kemenangan," ujar @mr.***
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau