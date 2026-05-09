Edi Yulianto
Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.01 WIB

GBLA Disulap Jadi Tempat Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung, Netizen: Sindiran Halus Ini!

Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (GBLA)

JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung pintar dalam menciptakan peluang. Menyambut laga klasik saat Persija Jakarta vs Persib Bandung, mereka siap menggelar nonton bareng alias nobar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/5).

Lewat unggahan di Instagram resmi Persib, @persib, mereka mengajak para pendukung Pangeran Biru, termasuk Bobotoh untuk mendukung perjuangan pasukan Bojan Hodak kontra Persija lewat nobar. Pertandingan Persija vs Persib sendiri dijadwalkan di Stadion Segiri, Samarinda.

"Saat yang tepat untuk pertama kali merasakan pengalaman Nobar Biru di Gelora Bandung Lautan Api!

Ada banyak benefit yang bisa kamu dapatkan di pertandingan PERSIB melawan Persija Jakarta minggu nanti!

Dapatkan atmosfer luar biasa bersama ribuan Bobotoh serta keseruan nobar dengan layar besar.

Amankan tiketmu sekarang!" tulis @persib.

Manajemen Persib juga membeberkan cara untuk mengikuti nobar hingga harga yang ditetapkan.

Yang jelas, netizen yang kemungkinan Bobotoh tak sabar mengikuti kegiatan itu, bahkan tak sedikit yang memancing reaksi para pendukung Persija.

"Mantap capt, doa dan dukungan dari masyarakat jawa barat buat kalian tim maung bandung. Semoga dalam kemenangan," ujar @mr.***

