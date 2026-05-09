Preview Persija Jakarta vs Persib Bandung: Peluang Terakhir Macan Kemayoran, Sama-Sama Berat Menuju Stadion Segiri Samarinda

Sejumlah pemain Persija Jakarta mengikuti latihan terbuka di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel klasik tersebut sekaligus akan menjadi panggung penentu arah perburuan gelar juara musim ini.
Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah gagal menjamu Persib Bandung di kotanya sendiri setelah tidak dapat izin keamanan dari pihak kepolisian. I.League selaku operator kompetisi memindahkan venue pertandingan tersebut ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) dengan waktu kick-off pukul 15.30 WIB.
Laga bertajuk El Clasico tersebut bukan hanya sekadar pertandingan yang mempertemukan dua tim dengan rivalitas tinggi. Melainkan, duel tersebut sekaligus akan menjadi arah penentu gelar juara Super League musim ini. Sebab, Persija Jakarta dan Persib Bandung terlibat dalam persaingan di jalur juara.
Ada dua tim yang menjadi kandidat terkuat menjadi juara musim ini, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC. Pasalnya kedua kesebelasan memiliki koleksi nilai kembar, yakni 72 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan mengemas 65 poin.
Meski terpaut tujuh angka, secara matematis Persija Jakarta masih bisa menggusur dua pesaing terkuatnya itu. Namun jalannya sangat terjal, yang mana Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- wajib menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan sembari berdoa Persib Bandung dan Borneo FC menelan hasil minor beruntun.
Dengan situasi yang ada, maka pertandingan pekan ke-32 ini menjadi pekan krusial bagi masing-masing tim. Terlebih untuk laga Persija Jakarta vs Persib Bandung.
Jika Macan Kemayoran imbang atau kalah dalam laga tersebut, maka mereka sudah tidak punya peluang juara. Pun sebaliknya, peluang Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- juara akan sangat terbuka lebar jika memenangi duel klasik tersebut.
Satu yang pasti, duel klasik tersebut diprediksi akan berjalan sengit dan menarik. Persija Jakarta dan Persib Bandung pastinya bakal tampil habis-habisan demi meraih kemenangan, mengingat pertandingan tersebut sangat penting untuk menentukan nasib mereka dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026.
Apalagi, kedua kesebelasan datang dengan modal positif, meraih kemenangan di laga terakhir.
Persija Jakarta menang 2-0 saat bertandang ke markas Persijap Jepara, sementara Persib Bandung menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta.
