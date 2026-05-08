Persija Jakarta vs Persib Bandung: The Jakmania Ingatkan Bobotoh Untuk Tidak Nekat ke Samarinda

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sebagai tuan rumah, The Jakmania pun mengingatkan kepada para Bobotoh agar tidak nekat datang ke Samarinda.

Sedianya, Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Jakarta. Namun karena tidak mendapat izin keamanan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu terpaksa memainkan laga kandangnya di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski bermain jauh di luar Pulau Jawa, I.League selaku operator liga tetap menetapkan laga tersebut berstatus dengan penonton. Artinya, The Jakmania pun diperbolehkan hadir untuk mendukung tim kesayangannya di Samarinda.

Ketum The Jakmania, Diky Soemarno berharap Bobotoh tidak memaksakan diri untuk datang langsung ke Samarinda untuk mendukung Persib Bandung. Menurut Diky, itu semua demi menjaga asas fair play. Terlebih, Stadion Segiri berstatus sebagai kandang Persija Jakarta.

"Saya berharap teman-teman suporter Persib Bandung untuk tidak berangkat ke Samarinda, tetap nonton di wilayah masing-masing kalian. Itu harapan kami,” kata Diky kepada wartawan di GBK Arena, Jumat (8/5/2026).

“Karena memang sesuai aturan regulasi walaupun, walaupun memang main di tempat netral, tapi kan saat ini tuan rumahnya adalah Persija Jakarta. Jadi demi asas fair play, demi asas fair play bahwa yang hadir nonton di Stadion Segiri nanti adalah suporter Persija Jakarta,” sambungnya.

The Jakmania memberikan peringatan kepada Bobotoh bukan tanpa alasan.

Diky menyampaikan hal seperti itu sebagai bentuk respons dari pernyataan kontroversial kapten Persib Bandung, Marc Klok, baru-baru ini.