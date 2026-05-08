Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 03.48 WIB

Persija Jakarta vs Persib Bandung: The Jakmania Ingatkan Bobotoh Untuk Tidak Nekat ke Samarinda

Ketum Jakmania Diky Soemarno (instagram @dikysoemarno) - Image

Ketum Jakmania Diky Soemarno (instagram @dikysoemarno)

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sebagai tuan rumah, The Jakmania pun mengingatkan kepada para Bobotoh agar tidak nekat datang ke Samarinda.

Sedianya, Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Jakarta. Namun karena tidak mendapat izin keamanan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu terpaksa memainkan laga kandangnya di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski bermain jauh di luar Pulau Jawa, I.League selaku operator liga tetap menetapkan laga tersebut berstatus dengan penonton. Artinya, The Jakmania pun diperbolehkan hadir untuk mendukung tim kesayangannya di Samarinda.

Ketum The Jakmania, Diky Soemarno berharap Bobotoh tidak memaksakan diri untuk datang langsung ke Samarinda untuk mendukung Persib Bandung. Menurut Diky, itu semua demi menjaga asas fair play. Terlebih, Stadion Segiri berstatus sebagai kandang Persija Jakarta.

"Saya berharap teman-teman suporter Persib Bandung untuk tidak berangkat ke Samarinda, tetap nonton di wilayah masing-masing kalian. Itu harapan kami,” kata Diky kepada wartawan di GBK Arena, Jumat (8/5/2026).

“Karena memang sesuai aturan regulasi walaupun, walaupun memang main di tempat netral, tapi kan saat ini tuan rumahnya adalah Persija Jakarta. Jadi demi asas fair play, demi asas fair play bahwa yang hadir nonton di Stadion Segiri nanti adalah suporter Persija Jakarta,” sambungnya.

The Jakmania memberikan peringatan kepada Bobotoh bukan tanpa alasan.

Diky menyampaikan hal seperti itu sebagai bentuk respons dari pernyataan kontroversial kapten Persib Bandung, Marc Klok, baru-baru ini.

Klok mengajak Bobotoh untuk hadir ke Samarinda, alih-alih mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan tandang tersebut. Padahal kita tahu, Persija Jakarta berstatus sebagai tuan rumah dalam laga tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bilang 'Datang Aja Gas' Berujung Dilaporkan Jakmania, Marc Klok ke Bobotoh Persib Bandung: Bercanda! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bilang 'Datang Aja Gas' Berujung Dilaporkan Jakmania, Marc Klok ke Bobotoh Persib Bandung: Bercanda!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.55 WIB

Jadwal Super League: Menanti Duel Tensi Tinggi Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Super League: Menanti Duel Tensi Tinggi Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.02 WIB

Drama Persija vs Persib: The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Usai Ajak Bobotoh Away ke Samarinda! - Image
Sepak Bola Indonesia

Drama Persija vs Persib: The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Usai Ajak Bobotoh Away ke Samarinda!

Jumat, 8 Mei 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore