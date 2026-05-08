Bobs, Nonton di Rumah Aja Ya! Achmad Jufriyanto Ajak Bobotoh Nobar Persib Bandung vs Persija Jakarta

JawaPos.com - Achmad Jufriyanto mengajak Bobotoh untuk nonton bareng bersamanya di laga Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Laga El Clasico tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Laga Persib melawan Persija sudah dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Bobotoh dan Jakmania tidak boleh datang langsung di laga tersebut.

Khusus untuk Bobotoh, Persib mengelar acara nonton bareng pada tanggal 10 Mei nanti. Acara bertajuk Nobar Biru tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Salah satu pemain Persib yang bakal menemani Bobotoh di acara nonton bareng tersebut adalah Achmad Jufriyanto. Bek legendaris Persib itu sudah memastikan kehadirannya di acara tersebut melalui sosial media karena tidak dibawa Bojan Hodak.

"Bobs, nonton di rumah aja ya, yang di Bandung nobar aja sama saya di GBLA, kita doakan yang terbaik, 3 poin untuk Persib," tulis Achmad Jufriyanto di Instagram. Sebuah pesan singkat dari bek Persib tersebut.

Respons untuk Marc Klok Sebenarnya, pesan singkat tersebut merupakan jawaban Achmad Jufriyanto atas permintaan maaf dari Marc Klok. Kapten Persib itu sempat melontarkan ajakan kepada Bobotoh untuk datang langsung ke Stadion Segiri.

Pernyataan Marc Klok ternyata membuat gaduh karena laga Persib dan Persija sejatinya digelar para penonton. Namun, pada akhirnya gelandang timnas Indonesia tersebut membuat permintaan maaf.

"Sampurasun. Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk TIDAK AWAY ke STADION SEGIRI saat pertandingan Persija vs Persib, Minggu, 10 Mei 2026. Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku. Tetap dukung dan doakan perjuangan kami dari rumah. Hatur nuhun atas semua dukungannya, Bobotoh," bunyi permintaan maaf Klok di Instagram.