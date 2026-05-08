Bobs, Nonton di Rumah Aja Ya! Achmad Jufriyanto Ajak Bobotoh Nobar Persib Bandung vs Persija Jakarta

Achmad Jufriyanto ajak Bobotoh nonton bareng laga Persib lawan Persija. (Dok. Achmad Jufriyanto)
JawaPos.com - Achmad Jufriyanto mengajak Bobotoh untuk nonton bareng bersamanya di laga Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Laga El Clasico tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Laga Persib melawan Persija sudah dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Bobotoh dan Jakmania tidak boleh datang langsung di laga tersebut.
Khusus untuk Bobotoh, Persib mengelar acara nonton bareng pada tanggal 10 Mei nanti. Acara bertajuk Nobar Biru tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Baca Juga:Drama Persija vs Persib: The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Usai Ajak Bobotoh Away ke Samarinda!
Salah satu pemain Persib yang bakal menemani Bobotoh di acara nonton bareng tersebut adalah Achmad Jufriyanto. Bek legendaris Persib itu sudah memastikan kehadirannya di acara tersebut melalui sosial media karena tidak dibawa Bojan Hodak.
"Bobs, nonton di rumah aja ya, yang di Bandung nobar aja sama saya di GBLA, kita doakan yang terbaik, 3 poin untuk Persib," tulis Achmad Jufriyanto di Instagram. Sebuah pesan singkat dari bek Persib tersebut.
Sebenarnya, pesan singkat tersebut merupakan jawaban Achmad Jufriyanto atas permintaan maaf dari Marc Klok. Kapten Persib itu sempat melontarkan ajakan kepada Bobotoh untuk datang langsung ke Stadion Segiri.
Baca Juga:Bilang 'Datang Aja Gas' Berujung Dilaporkan Jakmania, Marc Klok ke Bobotoh Persib Bandung: Bercanda!
Pernyataan Marc Klok ternyata membuat gaduh karena laga Persib dan Persija sejatinya digelar para penonton. Namun, pada akhirnya gelandang timnas Indonesia tersebut membuat permintaan maaf.
"Sampurasun. Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk TIDAK AWAY ke STADION SEGIRI saat pertandingan Persija vs Persib, Minggu, 10 Mei 2026. Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku. Tetap dukung dan doakan perjuangan kami dari rumah. Hatur nuhun atas semua dukungannya, Bobotoh," bunyi permintaan maaf Klok di Instagram.
Untuk acara nonton bareng, Persib sudah merilis harga tiket. Melansir laman resmi klub untuk VIP Bawah dikenakan harga Rp 150.000, VIP Barat Utara dan VIP Barat Selatan: Rp100.000, Royal Box Utara dan Royal Box Selatan: Rp200.000 serta Royal Box Tengah: Rp250.000.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau