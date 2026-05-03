Andika Rachmansyah
Minggu, 3 Mei 2026 | 19.40 WIB

Persib Bandung Vs PSIM Jogjakarta, Bojan Hodak Waspadai Permainan Laskar Mataram

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak waspadai permainan PSIM. (Persib)

JawaPos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pantang anggap remeh PSIM Jogjakarta jelang bersua di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Hodak menilai tim berjuluk Laskar Mataram itu punya organisasi permainan yang bagus.

Persib Bandung akan menjamu PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (4/5) pukul 15.30 WIB. Skuad berjuluk Pangeran Biru itu praktis hanya punya waktu persiapan empat hari dalam menatap laga super league tersebut.

Sebelum lawan PSIM, Persib Bandung menjalani laga tandang pekan ke-30 super league melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4). Meski persiapannya cukup singkat, Pangeran Biru punya modal bagus dengan kemenangan 4-2.

”Hanya ada waktu empat hari di antara pertandingan. Tapi, hasil dan performa terakhir kami bagus, terutama di babak kedua,” kata Hodak dalam konferensi pers jelang laga melawan PSIM Jogjakarta, Minggu (3/5).

Lebih lanjut, Hodak menyebut PSIM Jogjakarta merupakan tim yang sulit dikalahkan karena memiliki etos kerja tinggi di lapangan. Juru taktik asal Kroasia itu secara khusus menyoroti satu kekuatan yang dimiliki Laskar Mataram, yakni organisasi permainan yang baik.

”Kami fokus pada mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan di semua pertandingan. Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Itu karena tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras,” ungkap Hodak.

Hodak pun memprediksi pertandingan kandang besok akan berjalan sengit. Namun demikian, pelatih berkepala plontos itu tetap yakin Persib Bandung bisa mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

”Jadi saya memperkirakan pertandingan yang sulit. Tapi saya berharap tim bisa mendapatkan hasil positif,” tegas Hodak.

Pertandingan tersebut sangat krusial bagi Persib Bandung. Meski masih memuncaki klasemen sementara Super League, Pangeran Biru memiliki jumlah poin yang sama dengan Borneo FC, yakni 69.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
