Persib Bandung Bela Marc Klok dari Tuduhan Rasisme, Minta Semua Pihak Hormati Proses

Marc Klok kecewa usai Persib Bandung ditahan imbang Borneo FC. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya angkat bicara terkait tuduhan tindakan rasisme yang diarahkan kepada kapten tim mereka, Marc Klok.
Tuduhan tersebut mencuat setelah pertandingan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis, 30 April 2026.
Melalui pernyataan resmi manajemen klub, Persib Bandung menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk tindakan rasisme di dunia sepak bola.
Baca Juga: Bantah Lakukan Rasis ke Henry Doumbia, Marc Klok Tunggu Permohonan Maaf dari Bhayangkara FC!
Klub berjuluk Maung Bandung itu menyebut nilai sportivitas, integritas, dan penghormatan terhadap keberagaman selalu menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi.
“Sebagai klub sepak bola profesional, Persib Bandung tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme dalam kondisi apa pun,” demikian isi pernyataan resmi klub dikutip dari persib.co.id.
Meski menegaskan sikap tegas terhadap isu rasisme, Persib Bandung juga memberikan dukungan penuh kepada Marc Klok.
Baca Juga: Semua Marah! Marc Klok Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persib Bandung Sebelum Comeback Lawan Bhayangkara FC
Menurut manajemen, sang kapten telah menyampaikan bantahan dan menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.
Klub menilai setiap tuduhan serius harus disertai fakta dan bukti yang jelas. Karena itu, Persib Bandung meminta agar proses penanganan persoalan tersebut dilakukan secara objektif, transparan, dan adil oleh pihak berwenang.
Persib Bandung juga mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada kejelasan hasil investigasi.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya