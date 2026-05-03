Andre Rizal Hanafi
Minggu, 3 Mei 2026 | 15.38 WIB

Persib Bandung Bela Marc Klok dari Tuduhan Rasisme, Minta Semua Pihak Hormati Proses

Marc Klok kecewa usai Persib Bandung ditahan imbang Borneo FC. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya angkat bicara terkait tuduhan tindakan rasisme yang diarahkan kepada kapten tim mereka, Marc Klok. 

Tuduhan tersebut mencuat setelah pertandingan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis, 30 April 2026.

Melalui pernyataan resmi manajemen klub, Persib Bandung menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk tindakan rasisme di dunia sepak bola. 

Klub berjuluk Maung Bandung itu menyebut nilai sportivitas, integritas, dan penghormatan terhadap keberagaman selalu menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi.

“Sebagai klub sepak bola profesional, Persib Bandung tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme dalam kondisi apa pun,” demikian isi pernyataan resmi klub dikutip dari persib.co.id.

Meski menegaskan sikap tegas terhadap isu rasisme, Persib Bandung juga memberikan dukungan penuh kepada Marc Klok

Menurut manajemen, sang kapten telah menyampaikan bantahan dan menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

Klub menilai setiap tuduhan serius harus disertai fakta dan bukti yang jelas. Karena itu, Persib Bandung meminta agar proses penanganan persoalan tersebut dilakukan secara objektif, transparan, dan adil oleh pihak berwenang.

Persib Bandung juga mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada kejelasan hasil investigasi. 

Editor: Banu Adikara
