Kasus Marc Klok Memanas! Layvin Kurzawa Bela Kapten Persib Bandung, Dilaporkan Bhayangkara FC Lakukan Rasisme ke Henry Doumbia

JawaPos.com - Layvin Kurzawa membela Marc Klok yang dilaporkan Bhayangkara FC telah melakukan rasisme kepada Henry Doumbia. Setelah laporan tersebut, Kapten Persib itu langsung membuat klarifikasi dalam sebuah unggahan di sosial media.

Bhayangkara FC terlebih dahulu membuat sebuah unggahan yang menjelaskan keributan Wahyu Subo Seto dengan Marc Klok setelah babak pertama. Mereka menerima laporan bahwa Henry Doumbia mendapatkan perlakuan rasisme dari Marc Klok.

Terkait rasisme tersebut, Bhayangkara FC melaporkan aksi rasisme Marc Klok kepada Match Commissioner. Pihak klub juga sudah bersurat kepada Komisi Disiplin PSSI.

Tidak terima dengan laporan Bhayangkara FC, Marc Klok juga membuat pernyataan resmi. Dia merasa tidak pernah dan tidak akan menjadi pelaku rasisme karena selalu menghormati para pemain dari berbagai latar belakang budaya dan negara.

Klok bahkan menegaskan bahwa dia mengatakan "Give me the ball back," kepada Doumbia.

Sementara pemain asal Pantai Gading tersebut sudah meminta maaf karena mengira Klok memanggilnya black.

Dalam pernyataan resminya, Klok menuntut permintaan maaf dari Bhayangkara FC. Menurut pemain Timnas Indonesia tersebut, dilaporkan sebagai pelaku rasisme merusak nama baiknya.

Dukungan dari rekan setim mulai mengalir untuk Marc Klok yang dituduh melakukan rasisme. Salah satunya datang dari Layvin Kurzawa.

Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut dengan tegas menolak tindakan rasisme dalam bentuk apapun. Selain itu, Layvin Kurzawa membela Marc Klok yang meyakini bahwa kaptennya itu bukanlah seorang pelaku rasisme.