Marc Klok Dituduh Rasis Oleh Bhayangkara FC, Persib Bandung Pasang Badan. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung buka suara terkait tuduhan rasisme yang terhadap Marc Klok kepada penyerang Bhayangkara Presisi Lampung FC, Henry Doumbia. Pihak manajemen tim berjulukkan Pangeran Biru itu menegaskan berdiri tegak di belakang Klok.
Klok dituding melakukan tindakan rasisme saat Persib Bandung bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4). Dia dilaporkan bertindak rasis kepada Doumbia.
Bhayangkara Presisi Lampung FC menyampaikan tudingan tersebut lewat pernyataan resmi dalam akun instagramnya pada Sabtu (2/5/2026). Tim berjuluk The Guardians itu mengklaim Klok melakukan tindakan rasis kepada Doumbia pada babak pertama.
Meski demikian, Klok telah membantah semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menegaskan tidak pernah terucap kata rasis dari mulutnya kepada Doumbia. Dia menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka.
Persib Bandung pun ikut buka suara terkait tudingan yang mengarah ke kapten mereka. Manajemen Pangeran Biru menegaskan bahwa mereka selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan mengutuk keras segala bentuk tindakan rasisme.
"Sebagai klub sepakbola profesional, Persib berdiri tegak dalam menjunjung tinggi nilai integritas, sportivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Persib tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme dalam kondisi apa pun," tulis keterangan resmi PT Persib Bandung Bermartabat, dipetik dari laman Persib Bandung, Sabtu (2/5/2026).
Manajemen Persib Bandung pun menyatakan bahwa sikap klub saat ini adalah memberikan dukungan kepada Klok. Di mana pemain berusia 33 tahun itu telah menyampaikan dengan tegas membantah tudingan tak berdasar tersebut.
*Pada saat yang sama, PERSIB juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap anggota timnya. Dalam konteks ini, kami menyatakan dukungan penuh kepada kapten tim kami, Marc Klok, yang telah menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan rasisme sebagaimana yang dituduhkan," terang Persib Bandung.
Lebih lanjut, manajemen Persib Bandung menyampaikan tuduhan yang serius harus disertai bukti. Karena itu, mereka mendorong semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menegakkan kasus ini secara transparan.
"Persib menegaskan bahwa setiap tuduhan serius harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Oleh karena itu, kami mendorong agar proses yang berjalan dilakukan secara objektif, transparan, dan adil oleh pihak yang berwenang," tulis Persib Bandung.
